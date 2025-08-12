Okan Buruk'un kararı bekleniyordu: Osimhen'in sahaya çıkacağı maç belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, Süper Lig'e galibiyetle başladı. Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda Gaziantep'te santrfor olarak Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN

Napoli ile transfer pazarlığı süreci sebebiyle sarı-kırmızılı takımla kamp dönemi geçiremeyen, bu dönemde Okan Buruk'un verdiği programı bireysel olarak uygulayan Osimhen'in, izin yapmadan 10 gündür Kemerburgaz'da çift antrenman yaptığı ortaya çıktı. Takım arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmaya çalışan dünyaca ünlü Nijeryalı yıldız, formasına kavuşmak için gün sayıyor.

İKİNCİ YARIDA GÖREV ALACAK

Süper Lig'in ikinci haftasında 15 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Karagümrük maçını hedef olarak belirleyen golcü futbolcunun, bu müsabakada kadroya alınması bekleniyor. Forvette Barış Alper Yılmaz ile maça başlamayı planlayan Okan Buruk'un, 26 yaşındaki forvete ikinci yarıda şans vereceği öğrenildi.