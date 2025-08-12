Karlı ayrılık! Galatasaray'da 17 milyonluk Morata gerçeği
Sarı-kırmızılılar, üçüncü forvet konumundaki Morata’yı göndererek 5 milyon avro gelir elde etti. İspanyol golcü, Milan’a imza attıktan sonra Como’ya transfer oldu.
Galatasaray’ın üçüncü forveti konumundaki Morata ile yolların ayrıldığı resmîleşti. Ve bu vedada sarı kırmızılılar ciddi bir gelir elde etti.
Eğer İspanyol oyuncu bir sezon daha kalsaydı 6 milyon avro kiralama, 6 milyon avro da yıllık ücret ödenecekti.
Milan ile yapılan anlaşma sonrası kulübün kasasına 5 milyon avro girdi. Morata, bu ayrılık sonrası bir başka İtalyan ekibi Como’ya transfer oldu.
