Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Karlı ayrılık! Galatasaray'da 17 milyonluk Morata gerçeği

Karlı ayrılık! Galatasaray'da 17 milyonluk Morata gerçeği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karlı ayrılık! Galatasaray&#039;da 17 milyonluk Morata gerçeği
Galatasaray, Morata, Milan, Futbol, İspanya, Türkiye, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, üçüncü forvet konumundaki Morata’yı göndererek 5 milyon avro gelir elde etti. İspanyol golcü, Milan’a imza attıktan sonra Como’ya transfer oldu.

Galatasaray’ın üçüncü forveti konumundaki Morata ile yolların ayrıldığı resmîleşti. Ve bu vedada sarı kırmızılılar ciddi bir gelir elde etti.

Karlı ayrılık! Galatasaray'da 17 milyonluk Morata gerçeği - 1. Resim

Eğer İspanyol oyuncu bir sezon daha kalsaydı 6 milyon avro kiralama, 6 milyon avro da yıllık ücret ödenecekti.

Milan ile yapılan anlaşma sonrası kulübün kasasına 5 milyon avro girdi. Morata, bu ayrılık sonrası bir başka İtalyan ekibi Como’ya transfer oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta hoca tartışmalarına 1 numaralı isim nokta koydu! Kredisi varAnkara'da yangına 'bilinçli çıkarıldı' iddiası! Polis ekipleri harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta hoca tartışmalarına 1 numaralı isim nokta koydu! Kredisi var - SporBeşiktaş'ta hoca tartışmalarına 1 numaralı isim nokta koydu! Kredisi varJose Mourinho, Kadıköy'de taraftardan rakibe baskı kurmasını istedi! Buradan çıkış yok - SporMOU Kadıköy'de baskı istedi! Buradan çıkış yokGalatasaray, Inter Milan'ın iki yıldızı için paket teklif hazırladı! İkisi bir arada - SporG.Saray'dan Inter'in yıldızları için paket teklif!Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye gözdağı: 'Elersek sevineceğim' - SporRobin van Persie'den Fenerbahçe'ye gözdağı: 'Elersek sevineceğim'Trabzonspor ligde yeni sezonun ilk maçında Kocaelispor'u tek golle devirdi! Onuachu sunar - SporTrabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!Transfer bombasından Fenerbahçelilere kötü haber! Benfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi - SporBenfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...