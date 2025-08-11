Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, attığı goller ile taraftarın gönlüne taht kurdu. Galatasaray'ın 7 Kasım 2024 tarihinde 3-2 kazandığı Tottenham maçında ön çapraz bağı kopması ve menisküs hasarı nedeniyle aylardır forma giyemeyen Mauro Icardi'nin akıbeti belli oldu.

Icardi, sakatlık sonrası dönüş tarihini açıklamıştı. 1-2 ay içerisinde sahalara döneceğini belirten ancak sözleşmesi yakında sona erecek olan Icardi için Galatasaray yönetimi kararını verdi.

ICARDI İÇİN KARAR VERİLDİ

Alman Bild gazetesi Galatasaray yönetiminin Icardi için aldıığı kararı açıkladı. Bild'te yer alan habere göre Galatasaray, Arjantinli yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Icardi ile 2 yıllık yeni bir anlaşma için teklif yapacağı belirtildi.