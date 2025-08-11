Galatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleci

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezona galibiyetle başladı. Fernando Muslera'dan boşalan koltuğu doldurmak isteyen Aslan'da gözler kaleci transferine çevrildi. Bugüne kadar birçok isim gündeme gelirken, transferde Manchester City’nin eldiveni Ederson öne çıktı.

Manchester City’nin başarılı eldiveni Ederson için sezon başı 8 milyon avroyu gözden çıkaran Galatasaray, transfer için Fernando Muslera'yı devreye soktu.

OKAN HOCA MUSLERA İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un, Muslera ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Muslera, Okan Hoca'ya listedeki kaleciler arasında en güçlü adayın Ederson olduğunu söyledi.

YÖNETİM GAZA BASTI

Yönetim, bu gelişmenin ardından Ederson için temaslarını sıklaştırırken, oyuncunun maliyeti ve Manchester City ile olan sözleşme durumu masaya yatırıldı.