Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleci

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleci

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleci
Galatasaray, Fernando Muslera, Okan Buruk, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da kaleci transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fernando Muslera, transfer için devreye girdi. İşte Aslan'ın yeni kalecisi...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezona galibiyetle başladı. Fernando Muslera'dan boşalan koltuğu doldurmak isteyen Aslan'da gözler kaleci transferine çevrildi. Bugüne kadar birçok isim gündeme gelirken, transferde Manchester City’nin eldiveni Ederson öne çıktı.

Manchester City’nin başarılı eldiveni Ederson için sezon başı 8 milyon avroyu gözden çıkaran Galatasaray, transfer için Fernando Muslera'yı devreye soktu.

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleci - 1. Resim

OKAN HOCA MUSLERA İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un, Muslera ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Muslera, Okan Hoca'ya listedeki kaleciler arasında en güçlü adayın Ederson olduğunu söyledi.

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleci - 2. Resim

YÖNETİM GAZA BASTI 

Yönetim, bu gelişmenin ardından Ederson için temaslarını sıklaştırırken, oyuncunun maliyeti ve Manchester City ile olan sözleşme durumu masaya yatırıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Feci kazada 3 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılarBalıkesir'deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama! 2 kişi hayatını kaybetmişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sorusuna cevap! - SporJose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sorusuna cevap!Tahkim Kurulu kararı sonrası...! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi - SporKupa G.Saray'dan alınıp F.Bahçe'ye verildiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan "Kerem Aktürkoğlu" ve transfer açıklaması! - SporKerem ile ilgili dikkat çeken sözler!Fenerbahçe'den Amedspor'a sürpriz transfer! Sözleşmedeki 'zorunlu' madde dikkat çekti - SporFenerbahçe'den Amedspor'a sürpriz transferPremier Lig ekibi hücum hattına servet harcadı! Manchester United çıldırdı - SporPremier Lig ekibi hücum hattına servet harcadı! Manchester United çıldırdıBir Türk daha mı? Lille Berke için devrede - SporBir Türk daha mı? Lille Berke için devrede
Sonraki Haber Yükleniyor...