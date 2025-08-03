Taraftar 'Ederson' dedi, yönetimden cevap geldi! Masada 3 isim var

Galatasaray’da taraftarlar, Fernando Muslera’nın boşluğunu dolduracak kalecinin de artık netleşmesini istiyor.

Sarı-kırmızılı tribünler, dün gece Başkan Dursun Özbek’in konuşması sırasında Manchester City’nin kalecisi Ederson’un alınmasını talep etti. Statta tezahüratlar giderek yükselirken, yıldız isimler Sane ve Osimhen’in sahnedeki tebessümü dikkat çekti.

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"TARAFTAR ONLARI DUYUNCA ÇILDIRACAK"

Özbek, yoğun tezahüratlar üzerine, “Transfer sezonu daha bitmedi. Yeni başladı diyebiliriz. Eksiklerimizi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” sözlerini kullandı ve alkış aldı.

Yönetici Abdullah Kavukcu ise, “Üç isim var. Taraftar onları duyunca çıldıracak, böyle isimler. Ederson’la da görüştük. Hangisi bize uyarsa onu alacağız” dedi.