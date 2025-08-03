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Taraftar 'Ederson' dedi, yönetimden cevap geldi! Masada 3 isim var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Taraftar &#039;Ederson&#039; dedi, yönetimden cevap geldi! Masada 3 isim var
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Taraftarın sesini duyan yönetim, Manchester City’nin kalecisi Ederson’un da arasında olduğu üç isim üzerinde duruyor.

Galatasaray’da taraftarlar, Fernando Muslera’nın boşluğunu dolduracak kalecinin de artık netleşmesini istiyor.

Sarı-kırmızılı tribünler, dün gece Başkan Dursun Özbek’in konuşması sırasında Manchester City’nin kalecisi Ederson’un alınmasını talep etti. Statta tezahüratlar giderek yükselirken, yıldız isimler Sane ve Osimhen’in sahnedeki tebessümü dikkat çekti.

"TARAFTAR ONLARI DUYUNCA ÇILDIRACAK"

Özbek, yoğun tezahüratlar üzerine, “Transfer sezonu daha bitmedi. Yeni başladı diyebiliriz. Eksiklerimizi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” sözlerini kullandı ve alkış aldı.

Yönetici Abdullah Kavukcu ise, “Üç isim var. Taraftar onları duyunca çıldıracak, böyle isimler. Ederson’la da görüştük. Hangisi bize uyarsa onu alacağız” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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