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Osimhen-Sane taraftar önünde imza attı! "Bu kadro Avrupa'da ses getirir"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen-Sane taraftar önünde imza attı! &quot;Bu kadro Avrupa&#039;da ses getirir&quot;
Galatasaray, Transfer, Victor Osimhen, Avrupa, Başkan Özbek, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

RAMS Park’taki sembolik imza töreninde taraftarlar yönetime ve futbolculara büyük sevgi gösterdi. Osimhen ve Sane’nin imza anında statta coşku tavan yaptı. Başkan Özbek, “Bu kadro Avrupa’da ses getirir” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray, Lazio maçı öncesi RAMS Park'ta yıldIz transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni düzenledi. Etkinlik, yeni sezon forma ve ürün lansmanıyla start aldı.

Mankenlerin sunduğu tanıtım sonrası sahneye çıkan Victor Osimhen ve Leroy Sane binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde imzalarını attı. Başkan Dursun Özbek taraftarın sevgi tezahüratlarıyla bir türlü konuşmasına başlayamayınca gülüşmeler oldu.

Osimhen-Sane taraftar önünde imza attı!

YİNE TRANSFER OLACAK

Özbek, Galatasaray'ın son yıllardaki başarısına vurgu yaparken, "Artık 26. şampiyonluk için yola çıktık. Hedefimiz altıncı yıldız. Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurduk" sözlerini kullandı ve "Sane ile Osimhen gibi yıldızlarla herkesi kıskandırdık. Osimhen taraftarla kelimelerle anlatılamayacak bir bağ kurdu. Sane'ye de kulübümüze verdiği değer için teşekkür ediyorum. Daha bitmedi, transfer sezonu yeni başlıyor" sözlerini kullandı.

Osimhen-Sane taraftar önünde imza attı!

TÜRKÇE SESLENDİLER

Sözlerine Türkçe, “Merhaba Galatasaray. Teşekkürler” diye başlayan Osimhen, “Solo il Gala (Sadece Galatasaray)” dedi. Sane ise Türkçe, “Merhaba Galatasaray taraftarı” dedikten sonra, “Bu akşam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, “Tekrar evimdeyim. Gelmekte hiç tereddüt etmedim. Bu forma için her şeyimi verdim. Kızım da G.Saray’ı çok istedi” sözlerini kullandı.

G.Saray’ın yeni transferi Leroy Sane, “Gösterilen ilgi için teşekkür ederim. Bütün sezonu çok başarılı geçirmeyi çok istiyorum” diyerek hırsını ortaya koydu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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