Icardi sakat mı, ne zaman dönecek? Icardi'nin sahaya dönüş tarihi netleşti!

Mauro Icardi Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde İngiltere temsilcisi Tottenham ile 7 Kasım 2024 tarihinde oynadığı maçta sakatlandı. Peki Icardine zaman dönecek, sakatlık durumu son dakika gelişmeleri neler?

ICARDI SAKAT MI?

Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Arjantinli futbolcunun yapılan kontrollerinde ön çapraz bağlarında kopma ve menisküs hasarı tespit edildi.

ICARDI NE ZAMAN DÖNECEK?

Mauro Icardi’nin sahalara dönüşü için belirlenen ilk tarih, Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor maçıydı. Kulüp doktorları ve teknik ekip oyuncunun fiziksel olarak tamamen hazır olmadan forma giymesinin risk taşıyacağını değerlendirerek planı erteledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre Icardi’nin Eylül ayının ikinci haftasında başlayacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında sahaya çıkması bekleniyor.

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ICARDI SAKATLIK DURUMU SON DAKİKA

Teknik direktör Okan Buruk’un açıklamasına göre Mauro Icardi antrenmanlara kademeli olarak katılmaya başladı. Şimdilik takımla birlikte joker oyuncu olarak çalışmalara katılan Icardi, motivasyonu ve saha içindeki etkisiyle olumlu sinyaller veriyor. Galatasaray yıldız futbolcusunu riske atmadan, tamamen hazır olduğu anda sahaya sürmeyi planlıyor.