Galatasaray Lazio maç kadrosu: Osimhen ve Leroy Sane oynayacak mı?

Galatasaray Lazio maç kadrosu açıklanmak üzere. Maç öncesi Osimhen ve Leroy Sane oynayacak mı sorusu ise en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Büyük beklentiyle kadroya katılan Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferlerin bu mücadelede forma giyip giymeyeceği heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY - LAZIO MAÇ KADROSU İLK 11 (MUHTEMEL)

GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11: Günay Güvenç, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Leroy Sané, İsmail Jakobs, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz.

GALATASARAY - LAZIO MAÇINDA LEROY SANE OYNAYACAK MI?

Bayern Münih’ten transfer edilen Alman yıldız Leroy Sane Galatasaray taraftarı önünde yüksek ihtimalle ilk kez sahaya çıkacak. Teknik heyetin kararı doğrultusunda Sane’nin Lazio karşısında ilk 11’de başlaması bekleniyor.

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GALATASARAY - LAZIO MAÇINDA OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın Napoli’den rekor bonservisle kadrosuna kattığı Victor Osimhen henüz fiziksel olarak hazır olmadığı için Lazio maçında forma giymeyecek. Sağlık ekibi ve teknik heyetin ortak kararıyla dinlendirilecek olan yıldız futbolcunun, Süper Lig’in ilk haftasıyla birlikte sahalara dönmesi planlanıyor.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lazio karşılaşması televizyon kanallarında şifresiz olarak yayınlanmayacak. Mücadele sadece dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin, S Sport Plus aboneliğiyle maçı dijital olarak izlemeleri mümkün olacak.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık sürecinin son basamağında Galatasaray 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Lazio ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray - Lazio maçı saat 21.00’de başlayacak.