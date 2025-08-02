Borissia Dortmund - Lille maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak!

Yeni sezon öncesinde futbolseverlerin heyecanla takip ettiği hazırlık maçları devam ediyor. Avrupa’nın iki önemli kulübü olan Borussia Dortmund ile Lille, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü özel bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor.

BORUSSIA DORTMUND - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dortmund ve Lille arasında oynanacak maç TRT Spor ekranlarından ve dijital platform Tabii üzerinden canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Her iki platformda da ücretsiz olarak izlenebilecek olan karşılaşma şifresiz olarak izlenebiliyor.

BORUSSIA DORTMUND - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund ile Lille arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başındaki yerini şimdiden aldı.