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Borissia Dortmund - Lille maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borissia Dortmund - Lille maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak!
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Borissia Dortmund - Lille maçı için bekleyiş sona eriyor. Bu akşam başlayacak olan hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Ekran başına kitlenecek olan futbolseverler Borissia Dortmund - Lille maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor.

Yeni sezon öncesinde futbolseverlerin heyecanla takip ettiği hazırlık maçları devam ediyor. Avrupa’nın iki önemli kulübü olan Borussia Dortmund ile Lille, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü özel bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. 

BORUSSIA DORTMUND - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dortmund ve Lille arasında oynanacak maç TRT Spor ekranlarından ve dijital platform Tabii üzerinden canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Her iki platformda da ücretsiz olarak izlenebilecek olan karşılaşma şifresiz olarak izlenebiliyor.

Borissia Dortmund - Lille maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak! - 1. Resim

BORUSSIA DORTMUND - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund ile Lille arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başındaki yerini şimdiden aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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