Galatasaray - Lazio hangi kanalda? Yayın bilgileri araştırılıyor
Galatasaray-Lazio hazırlık maçına saatler kaldı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray, Osimhen ve Sana transferiyle isminden söz ettiriyor. Bu akşam İtalya Seri A ekibi Lazio ile Galatasaray'ın hazırlık maçı var. Peki, Galatasaray - Lazio hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...
Galatasaray-Lazio hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçına bugün İtalya Seri A temsilcisi Lazio karşısında RAMS Park'ta çıkacak.
Galatasaray'da yeni transferler Sane ve Osimhen için maç öncesinde imza töreni gerçekleştirecek. Futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Özellikle Galatasaray - Lazio hangi kanalda? sorusu öne çıkıyor.
GALATASARAY-LAZİO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Lazio hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi saat 21:00'de S Sport Plus ekranından yayınlanacak.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.
S Sport Plus şifreli ve ücretli bir dijital yayın platformudur. Bugünkü Galatasaray-Lazio karşılaşmasını S Sport üzerinden izlemek isteyenlerin üyelik için başvuruda bulunması gerekiyor.
S SPORTS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Karşılaşmaları canlı ve kesintisiz izlemek için yıllık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
GALATASARAY-LAZİO MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?
Galatasaray - Lazio karşılaşması TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformunda da izlenebilecek. Ancak bu platform ücretlidir, üyelik gerektirir.