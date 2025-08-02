S Sport Plus şifreli ve ücretli bir dijital yayın platformudur. Bugünkü Galatasaray-Lazio karşılaşmasını S Sport üzerinden izlemek isteyenlerin üyelik için başvuruda bulunması gerekiyor.

S SPORTS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Karşılaşmaları canlı ve kesintisiz izlemek için yıllık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

GALATASARAY-LAZİO MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray - Lazio karşılaşması TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformunda da izlenebilecek. Ancak bu platform ücretlidir, üyelik gerektirir.