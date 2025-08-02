Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos Cumartesi maç programı belli oldu
Futbolu yakından takip edenler için heyecan dolu bir gün yaşanıyor. 2 Ağustos Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlıklarına devam eden takımların maçları, futbol tutkunlarını ekrana kilitliyor. Günün öne çıkan maçları ise İstanbul'da gerçekeleşecek Galatasaray - Lazio hazırlık mücadelesi oldu. Peki, bugün hangi maçlar var? işte cevabı...
2 Ağustos Cumartesi, maç takviminde hazırlık heyecanının zirveye çıktığı bir gün yaşanacak.Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, hazırlık maçlarına çıkan takımlar, eksiklerini gidermek amacıyla önemli sınavlar veriyor.
Bugünün en çok merak edilen karşılaşmardan biri de Avrupa devlerinden Lazio ve Süper Lig temsilcisi Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma oldu. Taraftarlar, dev karşılama öncesinde "Bugün hangi maçlar var" sorusuna cevap aramaya başladı.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19:00 Ç. Rizespor - Esenler Erekspor
21:00 Galatasaray - Laziospor
DÜNYA HAZIRLIK MAÇLARI
16:30 Bayern Münih - Lyon
18:00 B.Dortmund - Lille
BELÇİKA - PRO LİG
17:00 Westerlo - Zulte Waregem
19:15 Standard Liege - Dender
21:45 KAA Gent - La Louviere
ALMANYA - 2. BUNDESLİGA
14:00 Darmstadt 98 - Bochum
14:00 Elversberg - Nürnberg
14:00 Karlsruher - Preussen M.
14:00 Paderborn - Holstein Kiel
21:00 A. Bielefeld - F. Düsseldorf
RUSYA - PREMİER LİG
18:00 Rostov - Krylya Sovetov
20:30 Krasnodar - D. Moskova
20:30 Nizhny Nov. - L. Moskova