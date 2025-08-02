Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos Cumartesi maç programı belli oldu

2 Ağustos Cumartesi, maç takviminde hazırlık heyecanının zirveye çıktığı bir gün yaşanacak.Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, hazırlık maçlarına çıkan takımlar, eksiklerini gidermek amacıyla önemli sınavlar veriyor.

Bugünün en çok merak edilen karşılaşmardan biri de Avrupa devlerinden Lazio ve Süper Lig temsilcisi Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma oldu. Taraftarlar, dev karşılama öncesinde "Bugün hangi maçlar var" sorusuna cevap aramaya başladı.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00 Ç. Rizespor - Esenler Erekspor

21:00 Galatasaray - Laziospor

DÜNYA HAZIRLIK MAÇLARI

16:30 Bayern Münih - Lyon

18:00 B.Dortmund - Lille

BELÇİKA - PRO LİG

17:00 Westerlo - Zulte Waregem

19:15 Standard Liege - Dender

21:45 KAA Gent - La Louviere

ALMANYA - 2. BUNDESLİGA

14:00 Darmstadt 98 - Bochum

14:00 Elversberg - Nürnberg

14:00 Karlsruher - Preussen M.

14:00 Paderborn - Holstein Kiel

21:00 A. Bielefeld - F. Düsseldorf

RUSYA - PREMİER LİG

18:00 Rostov - Krylya Sovetov

20:30 Krasnodar - D. Moskova

20:30 Nizhny Nov. - L. Moskova