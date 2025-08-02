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Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos Cumartesi maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos Cumartesi maç programı belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolu yakından takip edenler için heyecan dolu bir gün yaşanıyor. 2 Ağustos Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlıklarına devam eden takımların maçları, futbol tutkunlarını ekrana kilitliyor. Günün öne çıkan maçları ise İstanbul'da gerçekeleşecek Galatasaray - Lazio hazırlık mücadelesi oldu. Peki, bugün hangi maçlar var? işte cevabı...

2 Ağustos Cumartesi, maç takviminde hazırlık heyecanının zirveye çıktığı bir gün yaşanacak.Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, hazırlık maçlarına çıkan takımlar, eksiklerini gidermek amacıyla önemli sınavlar veriyor.

Bugünün en çok merak edilen karşılaşmardan biri de Avrupa devlerinden Lazio ve Süper Lig temsilcisi Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma oldu. Taraftarlar, dev karşılama öncesinde "Bugün hangi maçlar var" sorusuna cevap aramaya başladı. 

Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos Cumartesi maç programı belli oldu - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00  Ç. Rizespor - Esenler Erekspor

21:00 Galatasaray - Laziospor

Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos Cumartesi maç programı belli oldu - 2. Resim

DÜNYA HAZIRLIK MAÇLARI

16:30 Bayern Münih - Lyon

18:00 B.Dortmund - Lille

Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos Cumartesi maç programı belli oldu - 3. Resim

BELÇİKA - PRO LİG

17:00 Westerlo - Zulte Waregem

19:15 Standard Liege - Dender

21:45 KAA Gent - La Louviere

Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos Cumartesi maç programı belli oldu - 4. Resim

ALMANYA - 2. BUNDESLİGA

14:00 Darmstadt 98 - Bochum

14:00 Elversberg - Nürnberg

14:00 Karlsruher - Preussen M.

14:00 Paderborn - Holstein Kiel

21:00 A. Bielefeld - F. Düsseldorf

Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos Cumartesi maç programı belli oldu - 5. Resim

RUSYA - PREMİER LİG

18:00 Rostov - Krylya Sovetov 

20:30 Krasnodar - D. Moskova

20:30 Nizhny Nov. - L. Moskova

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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