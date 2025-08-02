F1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1 Macaristan GrandPrix yarış takvimi

Motor sporları tutkunlarının merakla beklediği Macaristan GP hafta sonu programı ve yayın bilgileri netleşti. İşte F1 Macaristan GP’ye dair tüm detaylar...

F1 MACARİSTAN GP NE ZAMAN?

F1 2025 sezonunun 14. yarışı olan Macaristan Grand Prix’si 1-3 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Yarış Budapeşte'nin 4.381 kilometre uzunluğundaki teknik virajlarıyla bilinen Hungaroring pistinde yapılıyor.

Hafta sonunun en kritik seansı olan sıralama turları 1 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de başladı. Büyük yarış ise 3 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da start alacak.

F1 MACARİSTAN GP HANGİ KANALDA?

F1 Macaristan GP’nin tüm seansları F1 TV ve beIN Sports 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Antrenman turlarından yarışa kadar tüm gelişmeler, motor sporları tutkunları tarafından belirlenen platformlar aracılığıyla takip edilebilecek.

FORMULA 1 MACARİSTAN GRANDPRIX YARIŞ TAKVİMİ

1 Ağustos Cuma

1.⁠ ⁠antrenman seansı: 14:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

2.⁠ ⁠antrenman seansı: 18:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

2 Ağustos Cumartesi

3.⁠ ⁠antrenman seansı: 13:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 17:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

3 Ağustos Pazar

Yarış: 16:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4