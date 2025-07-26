S Sport Plus paralı mı, nasıl izlenir? Ücreti merak ediliyor

S Sport Plus, Premier Lig, NBA, Formula 1 gibi prestijli spor organizasyonlarıyla sporseverlerin ilgisini çekiyor. 2025’te S Sport Plus’ı izlemek isteyenler, platformun paralı olup olmadığını merak ediyor. S Sport Plus nasıl izlenir, abonelik sistemiyle mi çalışıyor? İşte detaylar...

Sporseverlerin yakından takip ettiği platformlar arasında yer alan S Sport Plus, LaLiga, Bundesliga, NBA ve UFC başta olmak üzere dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını yayınlıyor. Vatandaşlar tarafından S Sport Plus'ın ücretli olup olmadığı merak ediliyor.

Peki S Sport Plus'ta yayınlanan spor müsabakaları nasıl izlenir? İşte sporseverlerin yapması gerekenler...

S SPORT PLUS PARALI MI, NASIL İZLENİR?

S Sport Plus platformuna ücretli olarak abone olunuyor. Platformun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, aylık veya yıllık paketler mevcut.

Sporseverler, S Sport Plus’a abone olmaları halinde platformda yer alan spor müsabakalarını seyredebilir.

S SPORT PLUS ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport Plus platformunda aylık abonelik ücreti 279 TL, yıllık abonelik tutarı ise 1.799 TL olarak belirtiliyor.

Öte yandan, S Sport Plus’a www.ssportplus.com üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla üye olunabiliyor. Aylık veya yıllık abonelik seçenekleri sunan platform, taahhüt gerektirmiyor.