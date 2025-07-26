Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > S Sport Plus paralı mı, nasıl izlenir? Ücreti merak ediliyor

S Sport Plus paralı mı, nasıl izlenir? Ücreti merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
S Sport Plus paralı mı, nasıl izlenir? Ücreti merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

S Sport Plus, Premier Lig, NBA, Formula 1 gibi prestijli spor organizasyonlarıyla sporseverlerin ilgisini çekiyor. 2025’te S Sport Plus’ı izlemek isteyenler, platformun paralı olup olmadığını merak ediyor. S Sport Plus nasıl izlenir, abonelik sistemiyle mi çalışıyor? İşte detaylar...

Sporseverlerin yakından takip ettiği platformlar arasında yer alan S Sport Plus, LaLiga, Bundesliga, NBA ve UFC başta olmak üzere dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını yayınlıyor. Vatandaşlar tarafından S Sport Plus'ın ücretli olup olmadığı merak ediliyor.

Peki S Sport Plus'ta yayınlanan spor müsabakaları nasıl izlenir? İşte sporseverlerin yapması gerekenler...

S Sport Plus paralı mı, nasıl izlenir? Ücreti merak ediliyor - 1. Resim

S SPORT PLUS PARALI MI, NASIL İZLENİR?

S Sport Plus platformuna ücretli olarak abone olunuyor. Platformun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, aylık veya yıllık paketler mevcut. 

Sporseverler, S Sport Plus’a abone olmaları halinde platformda yer alan spor müsabakalarını seyredebilir.

S SPORT PLUS ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport Plus platformunda aylık abonelik ücreti 279 TL, yıllık abonelik tutarı ise 1.799 TL olarak belirtiliyor.

Öte yandan, S Sport Plus’a www.ssportplus.com üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla üye olunabiliyor. Aylık veya yıllık abonelik seçenekleri sunan platform, taahhüt gerektirmiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa'da makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu! Vatandaşlar alevlerden koşarak kaçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye ve dünyada nereler sıcaklık rekoru kırdı? İşte 50 dereceyi aşan kentimiz - HaberlerTürkiye ve dünyada nereler sıcaklık rekoru kırdı? İşte 50 dereceyi aşan kentimizVeysi Aktaş kimdir, suçu neydi? - HaberlerVeysi Aktaş kimdir, suçu neydi?Yeşil Vatan'ı koruma rehberi nedir? Milyonlar merak ediyordu, işte orman yangınlarını önleyici tedbirler - HaberlerYeşil Vatan'ı koruma rehberi nedir? Milyonlar merak ediyordu, işte orman yangınlarını önleyici tedbirlerDeprem dirençli kentler nasıl kurulur? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür madde madde açıkladı - HaberlerDeprem dirençli kentler nasıl kurulur? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür madde madde açıkladıGalatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak - HaberlerGalatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma şifresiz yayınlanacakBenfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu - HaberlerBenfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu
Sonraki Haber Yükleniyor...