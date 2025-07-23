S Sport Plus, Premier Lig, NBA, Formula 1 gibi prestijli spor organizasyonlarıyla sporseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. 2025’te S Sport Plus’ı izlemek isteyenler S Sport Plus Digiturk'te var mı, nasıl izlenir merak ediliyor.

Sporseverlerin vazgeçilmez platformlarından S Sport Plus, LaLiga, Bundesliga, NBA ve UFC gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını yayınlamaya devam ediyor. Sporseverler S Sport Plus Digiturk'te var mı, nasıl izlenir araştırıyor.

S SPORT PLUS DİGİTURK'TE VAR MI?

S Sport Plus, Digiturk platformunda yer almıyor. Saran Holding’e ait olan dijital platform, geleneksel uydu veya dekoder tabanlı yayınlar yerine internet üzerinden hizmet veriyor.

Sporseverler, S Sport Plus’a abone olarak S Sport ve S Sport 2 kanallarını izleyebilir.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, mobil cihazlardan Smart TV’lere kadar geniş bir cihaz yelpazesinde izlenebiliyor.

Android OS 5.0 ve üstü, iOS 12.4 ve üstü cihazlarda S Sport Plus uygulamasını indirerek veya www.ssportplus.com üzerinden yayınlara erişebilirsiniz.

Ayrıca, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, Xbox Series X|S, Xiaomi Mi Box/Stick, LG WebOS 3.0+, Samsung Tizen (2017-2020 modelleri), Philips, Sony, Toshiba ve Vestel Android Smart TV’ler ile 2018 sonrası Vestel/Regal Smart TV’ler de platformu destekliyor.

S SPORT PLUS ABONELİĞİ NASIL ALINIR?

S Sport Plus’a www.ssportplus.com üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla üye olabilirsiniz. Aylık veya yıllık abonelik seçenekleri sunan platform, taahhüt gerektirmiyor.