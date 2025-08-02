Osimhen imza töreni saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? Osimhen ve Leroy Sane imza töreni canlı yayın bilgileri netleşti
Transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri Galatasaray’dan geldi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Cimbom, Osimhen transferiyle kadrosunu güçlendirirken Alman yıldız Leroy Sane’yi de kadrosuna dahil etti. Şimdi ise Osimhen imza töreni saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir, Leroy Sane imza töreni canlı yayın ne zaman merakla araştırılmaya başlandı.
2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol kralı unvanını kazanan Victor Osimhen, geride kalan sezon boyunca gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurdu. Lig genelinde çıktığı 30 maçta tam 26 gol atan Osimhen, Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşünde en büyük pay sahiplerinden biri oldu.
OSIMHEN İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?
Galatasaray’ın rekor bonservisle kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen için düzenlenecek imza töreni, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.05’te başlayacak. Lazio ile oynanacak özel karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek organizasyon, aynı zamanda Galatasaray’ın 2025-2026 sezonuna ait 3. forma lansmanına da sahne olacak.
OSIMHEN İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Victor Osimhen’in Galatasaray’a transferi sonrası düzenlenecek imza töreni, yalnızca kulübün dijital platformlarında özel yayın kapsamında takip edilebilecek. Törenin canlı yayını Galatasaray YouTube Katıl Sarı-Kırmızı Paket üyeleri ve GSPlus Premium aboneleri için erişime açık olacak.
LEROY SANE İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?
Galatasaray’ın bir diğer flaş transferi olan Alman yıldız Leroy Sane için düzenlenecek imza töreni de Victor Osimhen ile aynı organizasyon içerisinde gerçekleşecek. 2 Ağustos Cumartesi günü saat 19.05’te başlayacak olan etkinlikte hem Osimhen hem de Sane, Galatasaray formasıyla ilk kez taraftarların karşısına çıkacak.