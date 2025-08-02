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Twente - Udinese maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Twente - Udinese maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı için geri sayım başladı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 futbol sezonu öncesi yapılan hazırlık karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak adına hazırlıklarını sürdürüyor. Hollanda temsilcisi Twente ile İtalya Serie A ekiplerinden Udinese bu akşam hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Twente - Udinese maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak netlik kazandı.

Twente Eredivisie’de sezona güçlü bir giriş yapmayı hedeflerken, Udinese ise Serie A'da istikrar peşinde. Her iki ekip de sezon öncesi performansını test etmek ve taktik varyasyonları denemek adına bu akşamki maçta tam kadro sahada olmayı planlıyor. Twente - Udinese maçı için geri sayım başladı.

TWENTE - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente ile Udinese arasındaki hazırlık maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tivibu aboneleri, televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla bu akşamki mücadeleyi anbean takip edebilecek. 

Twente - Udinese maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı için geri sayım başladı - 1. Resim

TWENTE - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren iki takım 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü karşılaşacak. Twente - Udinese maçı bugün saat 20.00’de başlayacak.

Maç Hollanda’nın Enschede kentinde bulunan Twente Stadyumu’nda oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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