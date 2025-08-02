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Osimhen evli mi, kaç çocuğu var, dini nedir? Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in hayatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen evli mi, kaç çocuğu var, dini nedir? Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in hayatı
Victor Osimhen, Galatasaray, Nijerya, Hristiyan, Serie A, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun en çok konuşulan transferlerinden biri olan Victor Osimhen, yalnızca futbol sahasındaki performansıyla değil, özel hayatıyla da ilgi odağı haline geldi. Nijerya asıllı golcü oyuncunun hayatı hakkında merak edilen birçok soru gündemde yerini koruyor. Osimhen evli mi, kaç çocuğu var, dini nedir taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Futbolseverler, Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Osimhen’in medeni durumu, dini inancı, ailesi ve kariyer geçmişi gibi konularda detaylı bilgi arıyor. Peki, Osimhen evli mi, kaç çocuğu var, dini nedir?

OSİMHEN EVLİ Mİ?

Yıldız futbolcu Victor Osimhen bekardır. Özel hayatında uzun süredir devam eden bir ilişkisi bulunduğu bilinen Nijeryalı futbolcu 2018 yılından bu yana Almanya doğumlu sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte. 

Osimhen evli mi, kaç çocuğu var, dini nedir? Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in hayatı - 1. Resim

VICTOR OSİMHEN'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen’in bir çocuğu var. 2022 yılında dünyaya gelen bir kız çocuğu olan Osimhen, kızına “Haly” ismini vermişti. Osimhen, baba olduğu anı ve duygularını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevenleriyle paylaşmıştı.

Osimhen evli mi, kaç çocuğu var, dini nedir? Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in hayatı - 2. Resim

OSİMHEN DİNİ NEDİR, MÜSLÜMAN MI?

Victor Osimhen'in dini Hristiyanlık. Dini inancı doğrultusunda hayatını sürdürdüğünü ifade eden futbolcu, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de bilinmektedir. Afrika’daki dezavantajlı gruplara yardım etmeyi hedefleyen Osimhen, bu konuda Senegal’in yıldız futbolcusu Sadio Mane’yi örnek aldığını da ifade etmiştir.

Osimhen evli mi, kaç çocuğu var, dini nedir? Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in hayatı - 3. Resim

VICTOR OSİMHEN NERELİ, KİMDİR?

Victor James Osimhen 29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya’nın Lagos şehrinde doğmuştur. Futbola genç yaşta başlayan Osimhen, profesyonel kariyerine 2017 yılında Almanya’nın Wolfsburg takımında adım atmıştır.

Ardından Belçika’da Charleroi forması giymiş, buradaki başarılı performansıyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmuştur.

Lille’de geçirdiği etkileyici sezonun ardından Serie A devi Napoli’ye katılan Osimhen 2025 yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da kalmaya devam etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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