Ederson bitti, sıra City'de! Prensipte anlaşma sağlandı

Ederson bitti, sıra City’de! Prensipte anlaşma sağlandı

Ederson bitti, sıra City'de! Prensipte anlaşma sağlandı
Sarı kırmızılılar, Manchester City’nin gözden çıkardığı başarılı eldiven ile sezon başı 8 milyon avrodan 4 yıllık söz kesti. Ederson kulübünden transferi için kolaylık ve anlayış isteyecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray’da gözler kaleci transferinde. Haliyle yolu gözlenen isim de yaklaşık 1,5 aydır transferi için büyük uğraş verilen Manchester City’nin eldiveni Ederson.

TOP BREZİLYALI ELDİVENDE 

Sarı kırmızılılar, Brezilyalı kaleci ile el sıkıştı. Yıllık 8 milyon avrodan 4 sezonluk söz kesilen 31 yaşındaki eldivende tek sorun kulübü City. Ederson, transferi için önce teknik direktörü Pep Guardiola ile ardından da Manchester City Kulübü ile görüşerek, Galatasaray’a gitmesi için izin hem de kolaylık isteyecek. 

BURUK ONU BEKLİYOR 

Tabii ki burada bonservis bedeli devreye girecek. Premier Lig ekibi bir yıl daha mukavelesi bulunan Ederson için kapıyı 20 milyon avrodan açmıştı ancak son olarak rakam 15 milyon avroya kadar indirildi. Sarı kırmızılılar 10 milyon avroyu gözden çıkardı. Ki kalecinin de Galatasaray’ı istemesi bu bağlamda Dursun Özbek yönetiminin elini güçlendiriyor. Teknik direktör Okan Buruk da kaleci transferi için “Ben Günay ile Süper Lig’i oynarım. Günay bu takımın kalesini güvenle korur. Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimine kadar Ederson’u bitirelim benim için yeterli” demişti.  

