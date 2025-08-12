Galatasaray, Inter Milan'ın iki yıldızı için paket teklif hazırladı! İkisi bir arada

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Aslan’da transfer hareketliliği devam ediyor. Atan kısmını Victor Osimhen transferiyle tamamlayan Galatasaray, tutan kısmında kaleci arıyor. Sağ bek de düşünen sarı kırmızılılar B planı olarak listesini güncelledi. Ve hedefteki isimler İnter forması giyen kanat ve stoper özelliğine sahip Benjamin Pavard ve kaleci Yan Sommer. Yönetim, Monaco’dan Wilfried Singo’nun olmaması durumunda İnter’den 29 yaşındaki Pavard’ı bir sezonluğuna kiralama önerisinde bulundu. 2028’e kadar mukavelesi olan Fransız’ın hem savunma hem kanat yönünün bulunması büyük avantaj.

SOMMER GELMEYE HAZIR

İtalyan ekibiyle görüşmeler Pavard ile sınırlı kalmadı. Ayrıca kaleci Yann Sommer için de transfer şartları soruldu. Her ne kadar G.Saray Ederson ile prensipte anlaşma sağlasa da Manchester City ile bonservis konusunu çözebilmiş değil. İngiliz ekibinin 16 milyon avroyu bulan talebi üzerine B Planına dönen Aslan, İnter’in İsviçreli eldiveninden 1,5 ay önce “Kulübümle anlaşırsanız gelirim” cevabını almıştı. Cimbom, Pavard’ı kiralama, Sommer’i ise bonservisiyle almak için İnter’e ikili bir paket teklifte bulundu. Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinden cevap bekliyor.

İnter, güncel piyasa değeri 25 milyon avro olan Benjamin Pavard’ı 2023’te B. Münih’ten 31,4 milyon avro bonservis bedeliyle almıştı.