2026 Dünya Kupası için play-off mücadelesine çıkacak A Milli Takım’ın rakibi bugün çekilecek kura ile belli olacak. 2026 Dünya Kupası için play-off kura çekimi saati, yayını ve torba bilgileri netleşti. Detaylar haberimizde.

Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, play-off etabında mücadele edecek 16 takım arasında yer alıyor. Bu turda 4 takım daha Dünya Kupası bileti alacak ve eşleşmeler, bugün yapılacak kura çekimiyle resmileşecek.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi’nde yapılacak ve birçok platform tarafından canlı yayınlanacak. Türkiye’de kura çekimi EXXEN platformu ve EXXENSPOR YouTube kanalı FIFA.com, FIFA+ web sitesi ve uygulaması, üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FIFA’nın resmi dijital kanalları, kura çekimini dünya genelinde canlı aktaracak. Türkiye’deki yayın platformları da aynı anda bağlantıya geçerek izleyicilere kesintisiz bir yayın sunmayı planlıyor.

2026 Dünya Kupası Play-Off kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Türkiyenin rakibi canlı yayında belli oluyor

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDE İZLENİR?

Kura çekimi FIFA.com, FIFA+ uygulaması, EXXEN ve EXXEN Spor YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Play-off kura çekimi bugün TSİ 15.00’te başlayacak. Yayın öncesinde torbalar, prosedür ve eşleşme kuralları açıklanacak.

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin yarı finalde karşılaşacağı rakip ile muhtemel final eşleşmesinin ev sahibi de belli olacak.

TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım, FIFA Kasım ayı sıralamasındaki konumu sayesinde 1. torbada yer alacak. Bu nedenle yarı finalde rakibi, Uluslar Ligi üzerinden play-off’a gelen 4. torbadaki takımlardan biri olacak.

Türkiye’nin muhtemel rakipleri arasında İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda bulunuyor. Play-off maçları tek maç üzerinden oynanacağı için rakibin seviyesi, form durumu ve deplasman performansı önemli görülüyor.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı finaller 26 Mart 2026, final maçları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Dört takım Dünya Kupası bileti alacak.

IREM ÖZCAN

