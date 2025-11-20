Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tofaş marka aracıyla, yüksek sesle müzik dinleyen bir sürücü hayatının şokunu yaşadı. 3 ayrı suçtan cezai işlem uygulanan ve aday sürücü olduğu belirlenen şahsın ehliyeti iptal edildi. Araç da trafikten men edildi.

Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ‘Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi ve çevresinde seyir halindeki 07 SD 968 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilden yüksek sesle müzik yayını yapıldığı' ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini alarma geçirdi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından Hisar Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobil; trafiği tehlikeliye düşürmek, sesli müzik, helezon yayı kesikliği süspansiyon mekanik değişikliğinden dolayı para cezası uygulandıktan sonra trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Yüksek sesli müzik dinledi, hayatının şokunu yaşadı! Hem aracından hem de ehliyetinden oldu

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Aday sürücü olduğu belirlenen Yusuf C.K.'nin ise sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası