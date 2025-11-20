Teknoloji milyarderi Elon Musk, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yapay zeka ve insansı robotların küresel toplumu kökten değiştireceğini, yoksulluğun ortadan kalkacağı ve çalışmanın isteğe bağlı hale geleceği bir gelecek öngördüğünü söyledi.

Musk, Washington'daki ABD-Suudi Yatırım Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, roket üreticisi SpaceX ve yapay zeka girişimi xAI gibi şirketlere liderlik eden Musk, toplumun teknoloji ilerledikçe yapısal değişikliklere hazırlanması gerektiğini söyledi. 10 ila 20 yıl olarak tanımladığı "uzun vadede", geleneksel işlerin çoğu insan için gereksiz hale geleceğini öngördü.

"İŞE GİTMEK İSTEĞE BAĞLI OLACAK"

"Tahminimce iş isteğe bağlı olacak," dedi. "Spor yapmak veya video oyunu oynamak gibi olacak... Markete gidip sebze satın alabilir veya arka bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Çok daha zor, ama bazı insanlar sebze yetiştirmeyi sevdikleri için yine de bunu yapıyor. İş böyle olacak - isteğe bağlı."

Elon Musk

Musk ayrıca xAI'nin Suudi Arabistan devlet destekli Humain şirketiyle ortaklık kurarak krallıkta 500 megawatt'a kadar elektrikle çalışan büyük bir veri merkezi inşa edeceğini duyurdu. Bu, şirketin ABD dışındaki en büyük veri merkezi olacak.

Nvidia ile iş birliği içinde geliştirilen proje, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Washington ziyareti sırasında açıklanan daha geniş kapsamlı askeri ve teknoloji anlaşmaları paketinin içinde yer alıyordu.

ZEYNEP ERDİVANLİ

