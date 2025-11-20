ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani ile yarın görüşeceğini bildirdi.

Dünyanın gözü, yarın gerçekleşecek olan kritik Trump-Mamdani görüşmesinde...

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York Belediye Başkanı Komünist Zohran 'Kwame' Mamdani bir toplantı talep etti. Bu toplantının 21 Kasım Cuma günü Oval Ofis'te yapılması konusunda anlaştık. Detaylar yakında." ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

'BANA İYİ DAVRANMALI' DİYEREK TEHDİT ETMİŞTİ

Daha önce Trump, Fox News'e verdiği demeçte Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim" ifadesini kullanarak, Mamdani'den "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

Belediye seçimin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin 'hileli' şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz." demişti. Trump, Demokratların New York'ta bir 'komünist' adayı seçtiklerini de savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump

SON SEÇİMLER

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'in verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Kent, 9 milyona yakın nüfusa sahip.

ZEYNEP ERDİVANLİ

