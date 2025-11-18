Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı devam ediyor. Kuraların 5 Aralık’ta ABD’nin başkenti Washington’daki Kennedy Center’da çekileceği turnuvaya katılım hakkı elde eden bir ülke daha belli olurken, toplam sayı 34'e yükseldi. İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler...

2026 FIFA Dünya Kupası’nda elemeler sürerken, turnuvaya katılmayı garantileyen ülke sayısı 34'e yükseldi. Play-off hakkı kazanan Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye’nin ise turnuvaya direkt katılım sağlayabilmesi için İspanya’yı deplasmanda 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Dünya Kupası'nda eleme heyecanı devam ediyor

Dünya Kupası'na direkt katılım bileti alan ülkeler şöyle:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (Ev sahibi)

KANADA (Ev sahibi)

MEKSİKA (Ev sahibi)

AVUSTRALYA

JAPONYA

İRAN

ÜRDÜN

KATAR

SUUDİ ARABİSTAN

GÜNEY KORE

ÖZBEKİSTAN

CEZAYİR

YEŞİL BURUN ADALARI

MISIR

GANA

FİLDİŞİ SAHİLİ

FAS

SENEGAL

GÜNEY AFRİKA

TUNUS

ARJANTİN

BREZİLYA

KOLOMBİYA

EKVADOR

PARAGUAY

URUGUAY

YENİ ZELANDA

İNGİLTERE

FRANSA

HIRVATİSTAN

PORTEKİZ

NORVEÇ

ALMANYA

HOLLANDA

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası