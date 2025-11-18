2026 Dünya Kupası Elemeleri: İşte finalleri garantileyen 34 ülke...
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı devam ediyor. Kuraların 5 Aralık’ta ABD’nin başkenti Washington’daki Kennedy Center’da çekileceği turnuvaya katılım hakkı elde eden bir ülke daha belli olurken, toplam sayı 34'e yükseldi. İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler...
2026 FIFA Dünya Kupası’nda elemeler sürerken, turnuvaya katılmayı garantileyen ülke sayısı 34'e yükseldi. Play-off hakkı kazanan Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye’nin ise turnuvaya direkt katılım sağlayabilmesi için İspanya’yı deplasmanda 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor.
Dünya Kupası'na direkt katılım bileti alan ülkeler şöyle:
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (Ev sahibi)
KANADA (Ev sahibi)
MEKSİKA (Ev sahibi)
AVUSTRALYA
JAPONYA
İRAN
ÜRDÜN
KATAR
SUUDİ ARABİSTAN
GÜNEY KORE
ÖZBEKİSTAN
CEZAYİR
YEŞİL BURUN ADALARI
MISIR
GANA
FİLDİŞİ SAHİLİ
FAS
SENEGAL
GÜNEY AFRİKA
TUNUS
ARJANTİN
BREZİLYA
KOLOMBİYA
EKVADOR
PARAGUAY
URUGUAY
YENİ ZELANDA
İNGİLTERE
FRANSA
HIRVATİSTAN
PORTEKİZ
NORVEÇ
ALMANYA
HOLLANDA
