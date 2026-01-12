97 yaşındaki duayen tiyatro sanatçısı Haldun Dormen geçen hafta enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Babasının son durumunu paylaşan Ömer Dormen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, solunum desteği amacıyla entübe edildi.

Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının entübe edildiğini şu sözlerle duyurdu:

"YAPARSIN ŞEKERİM!

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi.

Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum.

İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz.

Dualarınızı eksik etmeyin!"

"TEDAVİM OLUMLU SEYRETMEKTEDİR DEMİŞTİ"

Geride bıraktığımız haftadan bu yana tedavisi devam eden Haldun Dormen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama yapılmıştı.





7 Ocak tarihinde yapılan açıklamada, "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum." ifadelerine yer verilmişti...

