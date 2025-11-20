Kaydet

İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Sokaktan geçtiği sırada bir dairenin balkonunda gördüğü cins kediyi gözüne kestiren şüpheli, aracını yolun ortasında durdurup dörtlülerini yaktı. Çevreye aldırış etmeden balkona tırmanan hırsız, kediyi ensesinden yakalayarak aşağı indirdi. Şahsın aşağı indirdiği kediyi bir süre sakinleştirdikten sonra kucağına alıp aracına binerek uzaklaşması görenlere pes dedirtti. Hırsızın rahat tavırları ve balkona tırmandığı o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ERKUT ÇALİKOGLU

