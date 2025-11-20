Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, İhlas Haber Ajansı (İHA) 4 ödül kazandı.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi.

Yarışmada İHA kameramanı Volkan Kayalar 'Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde mansiyon ödülüne, İHA kameramanı Gürkan Sayın 'Röportaj Haber' kategorisinde üçüncülük ödülüne, İHA muhabiri Vahit Aldı 'Serbest Haber' kategorisinde birincilik ödülüne ve İHA kameramanı Ahmet Faruk Sarıkoç 'Dron Haber' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, kameramanların sadece görüntü kaydetmediğini söyleyerek, "Bugün burada yaptığımız her konuşma, verdiğimiz her ödül ve ortaya koyduğumuz her duruş, bu gecenin karanlığını aydınlatan milletin iradesine saygımızın bir ifadesidir. Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması 28 yıldır sahada yazılan bir meslek destanının adıdır. Bu yarışma yalnızca bir ödül töreni değil, afette, yangında, çatışmada, baskı altında görev yapan habercilerin cesaretini, fedakarlığını ve mesleki duruşunu görünür kılar. Kameraman sadece görüntü kaydetmez, bir milletin hafızasını kayıt altına alır. Bugün burada tüm meslektaşlarımız bu hafızanın taşıyıcı gücüdür" dedi.

28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İHA'ya 4 ödül

"GAZZE'DE BİR KAMERAYI SUSTURABİLECEKLERİNİ SANDILAR"

Bu yılki temanın 'Kameranın şahitliğinde Gazze' olduğunu ifade eden Polatel, "Gazze'de sadece insanlar hedef alınmadı, hakikat hedef alındı. Dünya susarken tüm haberciler çatışmanın, yıkımın ve ölümün ortasında hakikati kayıt altına almaya devam etti. Gazze'de bir kamerayı susturabileceklerini sandılar. Oysa Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir kamera gider, bin kamera gelir. Gazze'de kırılan her kamera bu mesleğin vicdanını bin kez çoğalttı" diye konuştu.

28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İHA'ya 4 ödül

'Röportaj Haber' kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olan İHA kameramanı Gürkan Sayın, "Geçen sene Yılın Haber Görüntüsü ödülünü almıştık. Bu sene de 3.'lük nasip oldu. Kameranın şahitliğinde Gazze başlığıyla yapılan bir ödül töreniydi. Ben de kameranın şahit olmadığı bir yer olan Doğu Türkistan'daki Uygur Türkü kardeşlerimizin adına bu ödülü alıyorum. Aynı zamanda da tüm gazeteci arkadaşlarım, haber kameramanı arkadaşlarım için alıyorum" şeklinde konuştu.

28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İHA'ya 4 ödül

'Serbest Haber' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Vahit Aldı ise, "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Jüri heyetine teşekkür ederim. Yangının 16 saatini havadan görüntülemiştim" dedi.

'Dron Haber' kategorisinde ikincilik ödülü alan İHA kameramanı Ahmet Faruk Sarıkoç da, "Sis manzarası haberimle ödüle layık görüldüm. Bizler çoğu zaman bir toplumsal olay veya doğal afetler gibi yerlerde dronumuzu kaldırıyoruz. Ama bu kez normalde İstanbul'un gri görüntüsünden farklı olarak sis manzarasıyla dronumuzu kullanarak eşsiz bir görüntü çektim" diye konuştu.

28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İHA'ya 4 ödül

'Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde mansiyon ödülü alan İHA kameramanı Volkan Kayalar, "Bu görüntüleri çektiğimiz yer aslında Esad zulmünün Şam'da en net gösterildiği noktalardan bir tanesiydi. Bu noktada aslında savaşın biz en büyük izini çektik. Çünkü o noktada bir lunapark vardı savaş başlamadan önce ve savaş başladıktan sonra bu lunapark tamamen yok olmuştu. Çocukların savaş döneminde zaten bununla bir oynama imkanı yoktu. Ancak Esad zulmü bittikten sonra bu çocuklar oradaki tek kalan gondolla beraber oynamaya başlamışlardı. Bu da aslında Esad zulmünün ne kadar büyük bir zulüm olduğunu gösterdi. Esad zulmü şükürler olsun ki son bulduktan sonra bu çocukların mutluluğunu biz ekranlara taşıdık, bununla ödül aldık" dedi.

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası