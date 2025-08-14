Son şampiyonun rakibi Karagümrük! Galatasaray'da 2 eksik ve 2 belirsiz

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, bu sezona deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenerek başladı. Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

OSIMHEN VE ICARDI BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi'nin yanı sıra diğer santrfor Victor Osimhen'in de, yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Mauro Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

SANTRFORDA BARIŞ ALPER

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında ileri uçta kullandığı milli futbolcuyu ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da santrfor oynattı. Rakip fileleri 2 kez sarsan ve bir asist yaparak Gaziantep maçına damga vuran Barış Alper'in yarınki mücadelede de en uçta gol arayacak.

NELSSON VE CUESTA'NIN LİSANSI ÇIKARILMADI

Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

RAMS PARK'TA 77 GÜN SONRA RESMİ MAÇ

Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak. Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

SAHASINDA 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 18 iç saha maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

SON 12 RESMİ MAÇI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 29'uncu haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 12 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

SON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.