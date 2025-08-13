Galatasaray yönetiminden Barış Alper ve Sanchez'e iyileştirme! Huzur zammı

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’dan iç huzura yönelik hamleler yolda. Galatasaray’da transfer teklifleri alan iki önemli futbolcu Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez için ayrılık olmazsa ücretlerine artış yapılacak. Özellikle hem Premier Lig hem SerieA hem de Suudi Arabistan kulüplerinin istediği Yılmaz’ın takımda kalmasını öncelikli gören yönetim millî yıldızını da mutlu edecek bir iyileştirmeye gidecek. Tekliflerin de etkisiyle, Barış’ı da teşvik ve takdir etmek adına yıllık 70 milyon TL civarında olan ücreti minimum 150 milyon TL bandına çıkarılacak.

2027'YE KADAR

Bir diğer düzeltme ise Davinson Sanchez konusunda yaşanacak. Aynı zamanda menajeri İstanbul’da olan ve ücretine artış bekleyen başarılı stoperde de iyileştirme gerçekleşecek. Yıllık 3,2 milyon avro alan ve 2027’ye kadar mukavelesi bulunan Sanchez’in ücreti de 4 milyon avro artı bonuslarla güncellenecek. Yönetim böylece takım içindeki huzuru artıracak. Barış Alper için Avrupa’ya 40 milyon, Suudi Arabistan’a da 50 milyon avro bonservis bedeli belirleyen yönetim bu rakamlara ulaşılmadığı takdirde Yılmaz’ı bir sezon daha tutacak.

YÖNETİM EZDİRMEYECEK

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk’un jokeri konumundaki Barış Alper Yılmaz, ücret anlamında takım arkadaşlarının çok gerisinde kalmıştı bu telafi edilecek. Ki millî oyuncu için Suudi Arabistan’dan yıllık 10 milyon avrolar konuşuluyor. Ancak Barış, yönetim ve teknik ekibin ‘kal’ çağrısına daha sıcak.