Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Donnarumma gidiyor! Galatasaray'a Ederson geliyor

Donnarumma gidiyor! Galatasaray'a Ederson geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Donnarumma gidiyor! Galatasaray&#039;a Ederson geliyor
Manchester City, Galatasaray, Transfer, Kaleci, PSG, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester City’nin Donnarumma’yı transfer etmesiyle Ederson’un yolu Galatasaray’a açıldı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı eldivenle anlaşırken, City ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Transferin hafta sonuna kadar bitmesi bekleniyor.

Avrupa pazarında yaşanacak kaleci transferleri Galatasaray’a da yansıyacak… Nasıl mı? Avrupa basınına göre, Manchester City, PSG’de kadro dışı bırakılan Gianluigi Donnarumma’yı renklerine bağlayacak.

Donnarumma gidiyor! Galatasaray'a Ederson geliyor - 1. Resim

Şu anki kalecisi Ederson’u ise yollayacak. Brezilyalı eldivenin yeni adresi ise Galatasaray olacak. Sarı kırmızılılar, Ederson ile her konuda anlaşmış City ile bonservis bedeli konusunda pazarlıklarına devam ediyordu.

Hafta sonuna kadar transferin biteceği ve Ederson’un İstanbul’a geleceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te 7 katlı binada yangın paniği! Ekipler 1 saatte söndürebildiKayseri'de 14'üncü kattan düşen kadın feci şekilde can verdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi: Keyif alacağız - SporGalatasaray Kaptanı Mauro Icardi: Keyif alacağızErtuğrul Doğan'ın ilk toplantısı çok ses getirecek! Futbolu sarsacak üç teklif - SporErtuğrul Doğan'ın ilk toplantısı çok ses getirecek!Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Tielemans için resmi teklif - SporFenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Tielemans için resmi teklifAmeliyat şoku! Mert'ten Fenerbahçe'ye kötü haber - SporFenerbahçe'ye Mert'ten kötü haber!Fenerbahçe'de kaleci adayı: Lunin operasyonu - SporFenerbahçe'de kaleci adayı: Lunin operasyonuFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için artık çok daha iddialı! Fener efsanesi canlanıyor - SporKanarya, Şampiyonlar Ligi için artık çok daha iddialı!
Sonraki Haber Yükleniyor...