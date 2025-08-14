Donnarumma gidiyor! Galatasaray'a Ederson geliyor
Manchester City’nin Donnarumma’yı transfer etmesiyle Ederson’un yolu Galatasaray’a açıldı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı eldivenle anlaşırken, City ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Transferin hafta sonuna kadar bitmesi bekleniyor.
Avrupa pazarında yaşanacak kaleci transferleri Galatasaray’a da yansıyacak… Nasıl mı? Avrupa basınına göre, Manchester City, PSG’de kadro dışı bırakılan Gianluigi Donnarumma’yı renklerine bağlayacak.
Şu anki kalecisi Ederson’u ise yollayacak. Brezilyalı eldivenin yeni adresi ise Galatasaray olacak. Sarı kırmızılılar, Ederson ile her konuda anlaşmış City ile bonservis bedeli konusunda pazarlıklarına devam ediyordu.
Hafta sonuna kadar transferin biteceği ve Ederson’un İstanbul’a geleceği belirtiliyor.
