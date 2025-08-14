Donnarumma gidiyor! Galatasaray'a Ederson geliyor

Avrupa pazarında yaşanacak kaleci transferleri Galatasaray’a da yansıyacak… Nasıl mı? Avrupa basınına göre, Manchester City, PSG’de kadro dışı bırakılan Gianluigi Donnarumma’yı renklerine bağlayacak.

Şu anki kalecisi Ederson’u ise yollayacak. Brezilyalı eldivenin yeni adresi ise Galatasaray olacak. Sarı kırmızılılar, Ederson ile her konuda anlaşmış City ile bonservis bedeli konusunda pazarlıklarına devam ediyordu.

Hafta sonuna kadar transferin biteceği ve Ederson’un İstanbul’a geleceği belirtiliyor.