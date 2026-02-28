ABD-İran arasındaki müzakerelerden henüz net sonuç çıkmaması üzerine Brent petrolün varil fiyatı haftayı 73,20 dolardan tamamladı. Sadece cuma günü %3,42 prim yapan petrol, 23 Haziran 2025 sonrası en yüksek seviyelerine yükseldi. Petrol 8 ayın zirvesini görürken, son olarak dün benzin fiyatına 1,11 TL zam geldi. Geçen salı günü de motorinin fiyatı artmıştı. Dikkatler gelecek hafta Viyana’da devam edecek müzakerelere çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda dikkatler ABD-İran arasındaki müzakerelere çevrilirken, perşembe günü gerçekleşen müzakerelerden de net bir sonuç çıkmaması risk algısını yükseltti. Tarafların gelecek hafta Viyana’da tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili dün açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın ise “gelinen noktadan memnun olmadığını” dile getirmesi, özelikle petrol fiyatlarına yansıdı.

FİYATLAR 8 AYIN ZİRVESİNDE

Piyasalar muhtemel bir askeri müdahale riskinden daha fazla çekinmeye başlarken, Brent petrolün varil fiyatı haftayı 73,20 dolardan tamamladı. Sadece cuma günü %3,42 prim yapan petrol, 23 Haziran 2025 sonrası en yüksek seviyelerine yükseldi.

Küresel petrol arzının %30’unun gerçekleştiği ve İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı ile ilgili risklerin öne çıkması, fiyatları da son 8 ayın zirvesine taşıdı.

DİKKATLER AKARYAKITTA

Petrolün 8 ayın zirvesine yönelmesiyle birlikte iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak dün gece benzin fiyatına 1,11 TL zam geldi. Geçen salı günü de motorinin fiyatı zamlanmıştı. Son durumda güncel fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa:

-Benzin: 58,28 TL

-Motorin: 60,33 TL

İstanbul Anadolu:

-Benzin: 58,13 TL

-Motorin: 60,21 TL

Ankara:

-Benzin: 59,23 TL

-Motorin: 61,45 TL

İzmir:

-Benzin: 59,52 TL

-Motorin: 61,73 TL

PİYASADA BEKLENTİLER

Bu arada ING Research, Brent ham petrolü için 2026 yılı ortalama fiyat beklentisini 57 dolardan 62 dolara yükseltti.

Yapılan değerlendirmede, “Petrol piyasası, ABD ve İran arasındaki durumun önümüzdeki haftalar ve aylarda nasıl gelişeceğine dair süregelen belirsizlikle boğuşmaya devam ediyor. Diplomatik bir çözüm bulma çabaları sürerken, ABD'nin askeri varlıklarını artırması, bir anlaşmaya varılamaması durumunda önemli bir riskin gerçek olduğu anlamına geliyor. Son görüşmeler bir anlaşmayla sonuçlanmadı. Bunun yerine, daha fazla görüşme planlanıyor. Ancak Başkan Trump'ın anlaşma için belirlediği son tarihe de yaklaşıyoruz. Piyasa, bu belirsizlik nedeniyle büyük bir risk primini fiyatlıyor” ifadelerine yer verildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası