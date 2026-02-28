İç piyasalarda şubat ayında ocak TÜFE verisi ve TCMB enflasyon raporu takip edilirken; küresel tarafta ABD-İran gerilimi ve tarifeler fiyatlamalara etki etti. Piyasalar gelecek ay ise 3 Mart’ta açıklanacak “Şubat TÜFE” verisi ve 12 Mart’ta “TCMB faiz kararına” odaklandı. Küresel tarafta da jeopolitik gerilimler odakta kalmaya devam edecek. Şubatta kıymetli metaller yükselişini sürdürürken, kurlarda ve borsada stabil görünüm öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda şubat ayı işlemleri tamamlanırken, yılın ikinci ayında yatırım araçlarının gösterdiği performans da belli oldu.

İç piyasalar şubat ayına, beklentileri aşan ve %4,84 olarak açıklanan Ocak TÜFE verisiyle başladı. Ardından da TCMB tarafından açıklanan “1. Enflasyon Raporu” piyasalar tarafından takip edildi.

MERKEZ’DEN MESAJLAR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, raporun sunumunda verdiği mesajlarda;

-Politika faizine ilişkin atılacak adımlara karar verilirken, enflasyonun ana eğilimine ve beklentilere bakıldığını,

-Faiz adımlarının büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirildiğini,

ŞUBAT TÜFE BEKLENTİLERİ

-Şubat ayında öncü verilere göre gıda kaynaklı bir enflasyonun söz konusu olduğunu ve bu etki ile manşet enflasyonda sınırlı bir artış görülebileceğini,

-Normal şartlar altında ise enflasyonda ana eğilimin mart ayından itibaren (aylık TÜFE’nin yüzde 1’inde altında gerçekleştiği) kasım-aralık seviyelerine yaklaşabileceğini aktardı.

SINIRLI FAİZ İNDİRİMİ Mİ?

TCMB Başkanı Karahan’ın “Mevcut enflasyon görünümüne, hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz” ifadeleri de dikkat çekmişti.

Mart ayında iç piyasalar; 3 Mart’ta açıklanacak “Şubat TÜFE” verisi ve 12 Mart’ta “TCMB faiz kararına” odaklandı.

DIŞ PİYASADA 2 GÜNDEM

Küresel piyasalara ise ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler damga vurdu. Müzakerelerden henüz net bir sonuç alınamazken, tarafların gelecek hafta Viyana’da tekrar bir araya geleceği aktarıldı.

Öte yandan ABD’de Yüksek Mahkeme’nin tarifeleri iptal etmesi ve Başkan Donald Trump’ın buna tepki göstererek bütün ülkeler için %15 ek gümrük vergisi girişiminde bulunması, küresel piyasalarda risk iştahını düşürdü.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Hem jeopolitik gerilim hem de ticaret belirsizlikleri, şubat ayında kıymetli metallerde “güvenli liman” alımlarını destekledi.

İç piyasada ise Orta Doğu’daki yüksek tansiyon baskı unsuru olarak öne çıktı. Ocak ayında hızla yükselen hisse senedi piyasaları, şubatta 14.532 ile zirve yaptıktan sonra kâr satışlarına yöneldi ve “bekle-gör” konumuna geçti.

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ

Bütün bu gelişmelerin gölgesinde yatırım araçlarının şubat ayı getirileri şöyle:

-Ons gümüş: 93,80 dolar (%10,11)

-Gram altın: 7.449 TL (%9,48)

-Ons altın: 5.278 dolar (%7,83)

-TL Mevduat: %2,75 (Ortalama/net)

-Tahvil/Bono: %2,26 (TEFAS Borçlanma Araçları Fonları)

-Dolar: 43,93 TL (%1,00)

-Euro: 51,90 TL (%0,61)

-Borsa (BİST 100): 13.717 (%-0,87)

Geçen ay gümüş en yüksek primle öne çıkarken, geleneksel yatırım araçları içinde şubat ayının getiri şampiyonu ise gram altın oldu.

