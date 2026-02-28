Jhon Durán, Fenerbahçe macerasının ardından transfer olduğu Zenit formasıyla çıktığı ilk maçta beklentilerin oldukça uzağında kaldı. 61 dakika sahada kalan genç forvet, yalnızca 1 şut çekip 14 defa topla buluşurken, düşük gol beklentisi ve ikili mücadele performansıyla gündem oldu.

2025-2026 sezonunun yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ligi ekiplerinden olan Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, sözleşmesini sürpriz şekilde feshetmesinin ardından yolunu tuttuğu Rusya ekibi Zenit'de ilk maçında istenileni veremedi. 61'inci dakikada oyundan alınan 22 yaşındaki forvet oyuncusu, istatistikleriyle dikkat çekti.

Jhon Duran, süre aldığı 61 dakika boyunca yalnızca 1 şut çekebildi

SADECE 1 ŞUT ÇEKTİ

Jhon Duran, Zenit'in 1-0 kazandığı maçta 61 dakikada gol pozisyonuna giremedi ve sadece 1 şut atabildi. 22 yaşındaki futbolcunun gol beklentisi 0.05 olarak ölçüldü. 61 dakikada sadece 14 kez topla buluşan Jhon Duran, sahaya ilk 11'de çıkan Zenitli futbolcular arasında topla en az buluşan isim oldu. Kolombiyalı forvet girdiği 9 ikili mücadelenin sadece 2'sini kazanabilirken, çıktığı 4 hava topunun 3'ünü kaybetti.

Jhon Duran sahada kaldığı 61 dakikada 9 pas yaparken bunların 6'sında başarılı oldu ve yüzde 67 isabet oranı yakaladı.

