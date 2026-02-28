Anadolu Ajansı
Ülkeyi kahreden kaza! Merkez Bankası'nın paralarını taşıyan uçak düştü: 15 ölü
Bolivya'da Merkez Bankasında basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı düştü. Uçak, sivil araçların üzerine düşerken 15 kişi hayatını kaybetti.
Dünya
Bolivya'nın El Alto kentinde, yeni banknot taşıyan bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
- Bolivya'nın El Alto kentinde askeri nakliye uçağı düştü.
- Uçak, Merkez Bankası'nda basılan yeni banknotları taşıyordu.
- Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.
- Uçak, iniş sırasında pistten çıkarak yerleşim alanına yakın bir caddeye düştü ve sivil araçlara çarptı.
Bolivya'nın El Alto kentinde, Merkez Bankası'nda basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.
15 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, uçağın iniş sırasında El Alto Havalimanı’nda pistten çıktığını ve yerleşim alanına yakın bir noktada caddeye düşerek sivil araçlara çarptığını bildirdi.
