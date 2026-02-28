Bolivya'da Merkez Bankasında basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı düştü. Uçak, sivil araçların üzerine düşerken 15 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'nın El Alto kentinde, Merkez Bankası'nda basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.

15 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, uçağın iniş sırasında El Alto Havalimanı’nda pistten çıktığını ve yerleşim alanına yakın bir noktada caddeye düşerek sivil araçlara çarptığını bildirdi.

