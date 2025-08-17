Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
281 gün sonra golle dönmüştü! Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi kararı

281 gün sonra golle dönmüştü! Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi kararı
Uzun süren sakatlığının ardından 281 gün sonra Fatih Karagümrük maçıyla sahalara dönen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ağları havalandırarak taraftarları mest etmişti. Galatasaray yönetiminin taraftarın sevgilisi olan Icardi ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 281 gün sonra sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş ve Fatih Karagümrük maçında süre alarak bir de gol atmıştı. 

281 gün sonra golle dönmüştü! Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi kararı - 1. Resim

ICARDI GÖRÜŞME ODASINA

Öte yandan Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdiği öne sürüldü. TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki yıldız golcüyle yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.

281 gün sonra golle dönmüştü! Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi kararı - 2. Resim

2+1 YILLIK YENİ KONTRAT 

Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlarken, Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

