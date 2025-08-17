281 gün sonra golle dönmüştü! Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi kararı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Uzun süren sakatlığının ardından 281 gün sonra Fatih Karagümrük maçıyla sahalara dönen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ağları havalandırarak taraftarları mest etmişti. Galatasaray yönetiminin taraftarın sevgilisi olan Icardi ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 281 gün sonra sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş ve Fatih Karagümrük maçında süre alarak bir de gol atmıştı.
ICARDI GÖRÜŞME ODASINA
Öte yandan Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdiği öne sürüldü. TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki yıldız golcüyle yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.
2+1 YILLIK YENİ KONTRAT
Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlarken, Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci