281 gün sonra golle dönmüştü! Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi kararı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 281 gün sonra sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş ve Fatih Karagümrük maçında süre alarak bir de gol atmıştı.

ICARDI GÖRÜŞME ODASINA

Öte yandan Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdiği öne sürüldü. TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki yıldız golcüyle yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.

2+1 YILLIK YENİ KONTRAT

Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlarken, Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.