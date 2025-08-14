Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi: Keyif alacağız

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi: Keyif alacağız

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi: Keyif alacağız
Sakatlığını yeni yeni atlatan ve Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası birinci kaptan olan Mauro İcardi yeni sezon öncesi duygularını anlattı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Gurur dolu olduğunu belirten Arjantinli bunun açılımını da “Yıllar sonra kaptanlığı Fernando Muslera’dan devralmak benim için çok büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman gururla temsil ettim. Takım arkadaşlarıma olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi de kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum” sözleriyle yaptı.

Üç sene üst üste şampiyon olduklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini belirten İcardi “Bu sezon birçok hedefimiz var. Çok yüksek seviyelerde mücadeleler vermek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi: Keyif alacağız - 1. Resim

SABIRSIZLANIYORUM

“1 aydır takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa zamanda maça da çıkmak istiyorum. Galatasaray’ın tüm camiasını çok özledim. Sahada onlarla yeniden bir araya gelmek için de sabırsızlıkla çalışıyorum ve bekliyorum” diyen golcü oyuncu “Fernando Muslera ve Dries Mertens özlenecek insanlar. Çok sevdiğimiz insanlar ve değerli karakterlerdi. Ama çok karizma ve karakter sahibi, saha içinde, dışında bize destek olacak önemli insanlar geliyor. Büyük bir aileyiz ve başarının sırrı da bu. Şampiyonlar Ligi’nde en iyisini yapmaya çalışacağız ve en ileri gideceğiz. Osimhen ile geçen sezon çok az birlikte oynayabildik. Şimdi birlikte oynayacağız ve çok keyif alacağımıza eminiz” dedi.

ICARDI’YE GÖRE: Kerem iyi bir insandı

F.Bahçe’ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu’nun durumunu da değerlendiren Mauro İcardi “Kerem konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Benfica’nın futbolcusu şu anda. Galatasaray için de çok önemli bir insandı. Galatasaray ile birlikte büyüdüğünü de söyleyebiliriz. Ona sadece en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Çok kıymetliydi beraber geçirdiğimiz zaman. Benim de sevdiğim, benim için değerli bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim kendisine” dedi.

