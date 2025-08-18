Galatasaray'a para kazandırıp, Türkiye'ye veda ediyor! İşte yeni takımı...
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'ın Şubat 2024'te 3 milyon 350 bin euroya Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Alman futbolcu Derrick Köhn, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Bundesliga ekibi Werder Bremen'in satın alma opsiyonunu kullanmadığı 26 yaşındaki futbolcunun, yeni takımıyla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Derrick Köhn, 3 milyon 350 bin euro bonservis karşılığında geldiği sarı-kırmızılılara 1 milyon 650 bin euro kâr ettirerek, Süper Lig'den ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın, Alman futbolcunun sonraki satışından pay da alacağı belirtildi.
TRANSFER YARIŞININ KAZANANI
Alman kulüpleri Union Berlin, Köln ve Werder Bremen'in talip olduğu Köhn'ün yeni takımı belli oluyor. Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray ile Union Berlin, 26 yaşındaki sol bekin transferi konusunda prensip anlaşmasına çok yakın.
SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY
Haberde; Union Berlin'in, Derrick Köhn transferi için Galatasaray'a yaklaşık 5 milyon euro bonservis ödeyeceği, sarı-kırmızılı kulübün oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı aktarıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş