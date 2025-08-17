Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Singo yakın! Galatasaray, Monaco’nun stoperinde önemli mesafe aldı

Stoper ve sağ bek özellikli oyuncuya, Şampiyonlar Ligi hedefi, yıldızlarla dolu kadro yapılanması ve taraftar konusunda detaylı sunum yapıldı. Eboue, Keita ve Drogba’dan bilgi alan Singo teklife sıcak baktı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın uzun süredir ilgilendiği ancak bir türlü yeşil ışık alamadığı Wilfried Singo’nun düşüncesi değişti.

SIRADA SAVUNMA VAR

Ocak ayında Arsenal’e transferi kapıdan dönen Singo, 1 aylık süreçte Monaco’da kalmaya sıcak bakarken Galatasaray’ın yoğun presi ve markajı ibreyi sarı kırmızılılara çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un hem stoper hem de sağ bekte değerlendirmek istediği oyuncuya kendisi ile alakalı düşünceler, Şampiyonlar Ligi hedefi, yıldızları çekim gücü ve İstanbul hakkında geniş sunum yapıldı! 

SONRA MONACO...

24 yaşındaki Singo’ya özellikle taraftarın sevdiği oyunculara karşı tutkusu, şampiyonluk görüntüleri ve 4 sene üst üste şampiyonluk amacı, Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefleri uzun uzun aktarıldı. Fildişi Sahilli oyuncu, Galatasaray’ın yoğun presi sonrasında İstanbul ve sarı kırmızılılar hakkında bilgi almak adına Eboue, Keita ve Drogba ile de görüştü. Ve başarılı savunma oyuncusu ilk kez Galatasaray’a gelmeye sıcak baktı. Eğer Dursun Özbek yönetimi oyuncu ile sözleşme şartları konusunda anlaşırsa Monaco ile masaya oturacak. 

