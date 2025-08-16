Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da 8 milyon euroluk pişmanlık! Cuesta için transfer yarışı: Rakam belirlendi

Galatasaray'da 8 milyon euroluk pişmanlık! Cuesta için transfer yarışı: Rakam belirlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da 8 milyon euroluk pişmanlık! Cuesta için transfer yarışı: Rakam belirlendi
Galatasaray, Transfer, Spartak Moskova, FIFA, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği futbolcular arasında yer alan Carlos Cuesta için 2 kulüp transfer yarışına girdi. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı savunma oyuncusunun sözleşmesine "zorunlu satın alma opsiyonu" koydurmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan Carlos Cuesta, süre aldığı maçlarda beklentileri karşılayamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A Takım kadrosuna adı yazılmayan 26 yaşındaki oyuncuya, 2 kulübün talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da 8 milyon euroluk pişmanlık! Cuesta için transfer yarışı: Rakam belirlendi - 1. Resim

"ZORUNLU" OPSİYON

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Brezilya'dan Vasco da Gama ve Rusya'dan Spartak Moskova, Carlos Cuesta'yı renklerine bağlamaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi gelen savunma oyuncusunun sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi koydurmak istiyor.

Galatasaray'da 8 milyon euroluk pişmanlık! Cuesta için transfer yarışı: Rakam belirlendi - 2. Resim

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın, 26 yaşındaki stoper için bonservis beklentisinin 6 milyon euro olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'nin kalesi de mi AK Parti'ye geçiyor? Gözlerin çevrildiği Ahmet Aras sessizliğini bozduPaşinyan darbecilere savaş açtı! "Cadı avı başlıyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sadece 3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı genç forvetin dönüş tarihi belli oldu - Spor3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı golcünün dönüş tarihiEderson sözleri gündem olmuştu! Galatasaray ilk resmi teklifi yaptı: İşte Manchester City'nin cevabı... - SporG.Saray ilk resmi teklifi yaptı: City'nin cevabı...Liverpool'a 18'lik stoper! "Uzun süreli sözleşmeye imzaladı" - SporLiverpool'a 18'lik stoper! "Uzun süreli sözleşmeye imzaladı"Fabregas'ın Morata açıklaması olay oldu: Arkadaşım değil! - SporFabregas'ın Morata açıklaması olay oldu: Arkadaşım değil!Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu! "Anlaşmamız şartlıydı" dedi, yeni teklifi duyurdu - SporAli Koç günler sonra Kerem sessizliğini bozduFenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik var - SporF.Bahçe'nin Göztepe maçı kadrosu açıklandı: Tam 7 eksik var
Sonraki Haber Yükleniyor...