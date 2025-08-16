Galatasaray'da 8 milyon euroluk pişmanlık! Cuesta için transfer yarışı: Rakam belirlendi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan Carlos Cuesta, süre aldığı maçlarda beklentileri karşılayamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A Takım kadrosuna adı yazılmayan 26 yaşındaki oyuncuya, 2 kulübün talip olduğu öğrenildi.

"ZORUNLU" OPSİYON

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Brezilya'dan Vasco da Gama ve Rusya'dan Spartak Moskova, Carlos Cuesta'yı renklerine bağlamaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi gelen savunma oyuncusunun sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi koydurmak istiyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın, 26 yaşındaki stoper için bonservis beklentisinin 6 milyon euro olduğu belirtildi.