Galatasaray'da 8 milyon euroluk pişmanlık! Cuesta için transfer yarışı: Rakam belirlendi
Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği futbolcular arasında yer alan Carlos Cuesta için 2 kulüp transfer yarışına girdi. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı savunma oyuncusunun sözleşmesine "zorunlu satın alma opsiyonu" koydurmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan Carlos Cuesta, süre aldığı maçlarda beklentileri karşılayamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A Takım kadrosuna adı yazılmayan 26 yaşındaki oyuncuya, 2 kulübün talip olduğu öğrenildi.
"ZORUNLU" OPSİYON
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Brezilya'dan Vasco da Gama ve Rusya'dan Spartak Moskova, Carlos Cuesta'yı renklerine bağlamaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi gelen savunma oyuncusunun sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi koydurmak istiyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
Galatasaray'ın, 26 yaşındaki stoper için bonservis beklentisinin 6 milyon euro olduğu belirtildi.
