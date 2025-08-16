Fabregas'ın Morata açıklaması olay oldu: Arkadaşım değil!

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Südtirol ile oynanacak İtalya Kupası karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, yeni transferleri Alvaro Morata'ya değindi.

"CHELSEA'DEN AYRILDIĞIMIZDAN BERİ KONUŞMADIK"

Morata ile konuştuktan sonra maç için kararını vereceğini belisten Fabregas, "O benim arkadaşım değil. Chelsea'den ayrıldığından bu yana onu hiç görmedim, sadece birkaç kez birbirimizi tebrik etmek için konuştuk. Yine de aramızda çok iyi bir ilişki var. Chelsea'de ve milli takımda 2 yıl birlikte oynadık" dedi.

"MAAŞININ YÜZDE 60'INI TÜRKİYE'DE BIRAKTI"

Morata'nın takıma büyük katkı sağlayacağını dile getiren 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Morata, büyük bir kalbi olan inanılmaz bir adam. İşine olan bağlılığı takım arkadaşlarına çok şey katacak. İlişkimiz konusunda endişeli değilim. Morata, başarılı olmak istiyor. Maaşının yüzde 60'ından fazlasını Türkiye'de bıraktı ve bu da onun zihniyetini ve ne yapacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Milan'dan kiraladığı Morata, 16 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.