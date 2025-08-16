Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ederson sözleri gündem olmuştu! Galatasaray ilk resmi teklifi yaptı: İşte Manchester City'nin cevabı...

Ederson sözleri gündem olmuştu! Galatasaray ilk resmi teklifi yaptı: İşte Manchester City'nin cevabı...

- Güncelleme:
Ederson sözleri gündem olmuştu! Galatasaray ilk resmi teklifi yaptı: İşte Manchester City'nin cevabı...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola'nın, "Ederson bana ayrılmak istediğini ya da teklifler olduğunu söylemedi" dediği Brezilyalı kaleci için Galatasaray'dan beklenen hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübüne ilk resmi teklifini iletti. 

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bugün oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ederson hakkında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Ederson gelip bana ayrılmak istediğini ya da teklifler olduğunu söylemedi. Buradaki tüm oyuncular bizim oyuncularımız ve onları istiyorum. Transfer dönemi kapanmadan önce ne olacağını kimse bilmiyor" açıklamasını yaptı.

Ederson sözleri gündem olmuştu! Galatasaray ilk resmi teklifi yaptı: İşte Manchester City'nin cevabı... - 1. Resim

GALATASARAY'DAN HAMLE GELDİ

Pep Guardiola'nın gündem olan sözlerinin ardından Galatasaray, İngiliz kulübü Manchester City'ye Brezilyalı kaleci için ilk resmi teklifini yaptı.

Ederson sözleri gündem olmuştu! Galatasaray ilk resmi teklifi yaptı: İşte Manchester City'nin cevabı... - 2. Resim

10 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, Ederson'u kadrosuna katabilmek için 10 milyon euro teklif sundu. Buna karşılık Manchester City'nin, daha yüksek bir bonservis talep ettiği belirtildi.

