Ederson sözleri gündem olmuştu! Galatasaray ilk resmi teklifi yaptı: İşte Manchester City'nin cevabı...

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bugün oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ederson hakkında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Ederson gelip bana ayrılmak istediğini ya da teklifler olduğunu söylemedi. Buradaki tüm oyuncular bizim oyuncularımız ve onları istiyorum. Transfer dönemi kapanmadan önce ne olacağını kimse bilmiyor" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY'DAN HAMLE GELDİ

Pep Guardiola'nın gündem olan sözlerinin ardından Galatasaray, İngiliz kulübü Manchester City'ye Brezilyalı kaleci için ilk resmi teklifini yaptı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, Ederson'u kadrosuna katabilmek için 10 milyon euro teklif sundu. Buna karşılık Manchester City'nin, daha yüksek bir bonservis talep ettiği belirtildi.