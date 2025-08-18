Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hazırlık kampının yıldızı olmuştu! Okan Buruk'un Arda Ünyay kararı

Hazırlık kampının yıldızı olmuştu! Okan Buruk'un Arda Ünyay kararı

Sarı-kırmızılı kulübün Şubat 2025'te 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve sezon öncesi hazırlık kampının dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Arda Ünyay'ın takımdaki geleceği için karar verildi.

Galatasaray Teknik Ditrektörü Okan Buruk, ara transfer döneminde Ankaragücü'nden aldıkları Arda Ünyay'ın 2025-2026 sezonunu sarı-kırmızılı takımda tamamlaması yönetime rapor sundu.

KUPA MAÇLARINDA GÖREV YAPACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; genç futbolcunun kiralık olarak gönderilmesi yerine takımda kalarak gelişmesini isteyen Okan Buruk, Arda'yı Türkiye Kupası maçlarında oynatacak. Tecrübeli çalıştırıcının, Süper Lig'de de zaman zaman 19 yaşındaki stopere şans vermesi bekleniyor.

Arda Ünyay, sezon öncesi hazırlık kampında çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol atmıştı.

