Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu
Kasımpaşa, Trabzonspor, Süper Lig, BeIN Sports, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de ikinci hafta heyecanı İstanbul’da devam ediyor. Sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Bordo-mavililer kazanarak ilk iki haftada 6 puana ulaşmayı hedeflerken, Kasımpaşa ise taraftarının desteğiyle mağlubiyetin izlerini silmek istiyor. Taraftarlar ise Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir merak ediyor.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Heyecanla beklenen Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu - 1. Resim

KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli olacağı için yalnızca beIN Sports üyeliği bulunan futbolseverler karşılaşmayı takip edebilecek.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu - 2. Resim

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesi 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu - 3. Resim

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Baldursson, Hajradinovic, Cafu, Fall, Ben Ouanes, Gueye

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Cham, Zubkov, Olaigbe, Ounachu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ersan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı?Binlerce yıllık tarih aydınlanıyor! Türkmen Karahöyük'te bulunanlar yabancı arkeologları şaşkına çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerGüzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?Ersan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı? - HaberlerErsan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı?Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Bahar, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Uzak Şehir yeni bölüm tarihleri - HaberlerDiziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Bahar, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Uzak Şehir yeni bölüm tarihleriKayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerKayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?Mete Tunçay kimdir, neden öldü? - HaberlerMete Tunçay kimdir, neden öldü?Memurlar iş mi bırakıyor, neden, memur grevi kaç gün sürecek? 18 Ağustos Pazartesi memurların iş bırakma eylemi gündemde - HaberlerMemurlar iş mi bırakıyor, neden, memur grevi kaç gün sürecek? 18 Ağustos Pazartesi memurların iş bırakma eylemi gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...