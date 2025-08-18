Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Heyecanla beklenen Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli olacağı için yalnızca beIN Sports üyeliği bulunan futbolseverler karşılaşmayı takip edebilecek.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesi 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Baldursson, Hajradinovic, Cafu, Fall, Ben Ouanes, Gueye

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Cham, Zubkov, Olaigbe, Ounachu