Opsiyon tek maçta devreye girdi! Taksitle 5 yılda ödenecek: Tammy Abraham'ın maliyeti

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tammy Abraham'ın transferi hususunda kulübü Roma ve 27 yaşındaki yıldızla anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Serie A kulübüne 2 milyon euro kiralama bedeli ödenirken, sözleşmede yazan "şarta bağlı 13 milyon euro satın alma opsiyonu" devreye girdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; kiralık sözleşmesinde bulunan opsiyon şartı, Abraham'ın Süper Lig'de maça çıkmasını içeriyordu. İngiliz oyuncu, ligde ilk karşılaşmasına 17 Ağustos Pazar akşamı çıktı. Böylece kontrata eklenen söz konusu madde, Tüpraş Stadyumu'nda Rafa Silva'nın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 sonuçlanan Eyüpspor karşılaşmasıyla devreye girdi.

Siyah-beyazlılar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 euro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 euro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 euro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 euro garanti ücret ödenecektir."