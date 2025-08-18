Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Opsiyon tek maçta devreye girdi! Taksitle 5 yılda ödenecek: Tammy Abraham'ın maliyeti

Opsiyon tek maçta devreye girdi! Taksitle 5 yılda ödenecek: Tammy Abraham'ın maliyeti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Opsiyon tek maçta devreye girdi! Taksitle 5 yılda ödenecek: Tammy Abraham&#039;ın maliyeti
Beşiktaş, Transfer, Roma, Taksit, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulübün 3 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferini bildirdiği Tammy Abraham için zorunlu opsiyon maddesinin devreye girdiği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Nijeryalı asıllı İngiliz santrfor için İtalyan ekibi Roma'ya 2030 yılına kadar taksitler halinde ödemeye yapılacak.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tammy Abraham'ın transferi hususunda kulübü Roma ve 27 yaşındaki yıldızla anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Serie A kulübüne 2 milyon euro kiralama bedeli ödenirken, sözleşmede yazan "şarta bağlı 13 milyon euro satın alma opsiyonu" devreye girdi.

Opsiyon tek maçta devreye girdi! Taksitle 5 yılda ödenecek: Tammy Abraham'ın maliyeti - 1. Resim

13 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; kiralık sözleşmesinde bulunan opsiyon şartı, Abraham'ın Süper Lig'de maça çıkmasını içeriyordu. İngiliz oyuncu, ligde ilk karşılaşmasına 17 Ağustos Pazar akşamı çıktı. Böylece kontrata eklenen söz konusu madde, Tüpraş Stadyumu'nda Rafa Silva'nın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 sonuçlanan Eyüpspor karşılaşmasıyla devreye girdi.

Opsiyon tek maçta devreye girdi! Taksitle 5 yılda ödenecek: Tammy Abraham'ın maliyeti - 2. Resim

6 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Siyah-beyazlılar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 euro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 euro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 euro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 euro garanti ücret ödenecektir."

Opsiyon tek maçta devreye girdi! Taksitle 5 yılda ödenecek: Tammy Abraham'ın maliyeti - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Bahar, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Uzak Şehir yeni bölüm tarihleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Sancho'nun kararı belli oldu - SporBeşiktaş kesenin ağzını açtı: Yıldız ismin kararı belli olduGalatasaray'a para kazandırıp, Türkiye'ye veda ediyor! İşte yeni takımı... - SporG.Saray'a para kazandırıp, Türkiye'den gidiyorTFF 1'inci Lig'de ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldi - SporTFF 1'inci Lig'de ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldiSüper Lig'de 2 haftada ilk ayrılık! Yeni teknik direktör belli oldu - SporSüper Lig'de 2 haftada ayrılık! Yeni teknik adam belli olduNeymar sahada hüngür hüngür ağladı, teknik direktör kovuldu! "Utanç verici, tam bir rezalet" - SporYıldız isim sahada ağladı, teknik adam kovulduUEFA açıkladı: Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi - SporUEFA açıkladı: Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi
Sonraki Haber Yükleniyor...