Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Genç futbolcu imzayı attı! Taylan Bulut 5 yıllığına Beşiktaş'ta 

Genç futbolcu imzayı attı! Taylan Bulut 5 yıllığına Beşiktaş'ta 

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Genç futbolcu imzayı attı! Taylan Bulut 5 yıllığına Beşiktaş&#039;ta 
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş, 19 yaşındaki genç futbolcu Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut'u renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı imza töreninde 19 yaşındaki sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç futbolcu imzayı attı! Taylan Bulut 5 yıllığına Beşiktaş'ta  - 1. Resim

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Alaska Zirvesi' mesajı: Türkiye barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazırAlanyaspor Rizespor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güney Kıbrıslı siyasetçi, Fenerbahçe'yi şikayet etti! UEFA'ya mektup: Nedeni ortaya çıktı - SporGüney Kıbrıslı siyasetçi, F.Bahçe'yi şikayet ettiKerem Aktürkoğlu transferi kriz çıkardı! Rui Costa'yı çıldırtan sözler: "30 dakika yetti" - SporRui Costa'yı çıldırtan sözler: 30 dakika yettiSamsunspor'da imza şov: Yarım sezonluk transfer - SporSamsunspor'da imza şov: Yarım sezonluk transferAcun Ilıcalı, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: 2 yıllık imza - SporAcun, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: İmzalar atıldıMHK duyurdu: Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi - SporMHK duyurdu: Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemiBeşiktaş'ta 10 numara sürprizi! İtalyan yıldızdan transfer cevabı - Spor10 numara sürpriz! İtalyan yıldızdan Beşiktaş'a cevap geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...