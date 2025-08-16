Beşiktaş'ta 10 numara sürprizi! İtalyan yıldızdan transfer cevabı

David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u kadrosuna katan Beşiktaş'ın, Roma formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Lorenzo Pellegrini'yi transfer gündemine aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'A RET

NTV Spor'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre; Pellegrini ile yollarını ayırmak isteyen İtalyan kulübü, 2 uluslararası menajere futbolcuya kulüp aramaları için talimat verdi.

İtalya dışında takım arayışlarına başlayan menajerler, 29 yaşındaki oyuncuya ilgili duyan kulüplerle iletişime geçti. Haberde, West Ham ve Beşiktaş'tan teklif alan Lorenzo Pellegrini'nin, bunları değerlendirmediği belirtildi.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Sakatlığı bulunan ve iyileşme sürecinde olan İtalyan 10 numaranın, Roma'da kalmayı ve önümüzdeki aylarda formunu yükselttikten sonra kış transfer döneminde geleceğine dair karar vermeyi tercih ettiği kaydedildi.

BRÜT 11 MİLYON EURO MAAŞ

Başkent kulübünün, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Pellegrini'yi satarak bonservis geliri elde etmek ve futnolcunun brüt 11 milyon euroyu bulan maaş yükünden kurtulmak istediği iddia edildi.