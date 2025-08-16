Beşiktaş hocası Solskjaer'in 10 maddelik sınıfta kalma karnesi! Kuzey ışıkları nerede?

MURAD TAMER -Beşiktaş’ta sezon başlamadan gelecek için umutlar neredeyse tükendi. Sebebi ise ortaya konan futbol. Siyah beyazlıların, UEFA Konferans Ligi elemesinde St. Patrick’s’le oynanan rövanş maçında bütün defoları ortaya çıktı. Amatör takım seviyesindeki rakip karşısında 2-0 geriye düşen, ilk yarıda pozisyona giremeyen, her hattıyla dökülen siyah beyazlılar, Demir Ege’nin karambolden attığı gol sayesinde geri dönüşü başlatabildi.

SABIR NEREYE KADAR?

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bu tablonun tek sorumlusu olarak gösteriliyor. Norveçli teknik adam daha ligde ilk maçına bile çıkmadan kredisini tüketmiş durumda. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sabır vurgusu yapmıştı ancak ortaya konan kötü futbol ve Norveçli teknik adamın hiçbir konuda ışık vermemesi bardağı taşırmış durumda. İlk puan kaybında bile Solskjaer’le yolların ayrılması gündemde.