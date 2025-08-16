Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş hocası Solskjaer'in 10 maddelik sınıfta kalma karnesi! Kuzey ışıkları nerede?

Beşiktaş hocası Solskjaer'in 10 maddelik sınıfta kalma karnesi! Kuzey ışıkları nerede?

Beşiktaş hocası Solskjaer'in 10 maddelik sınıfta kalma karnesi! Kuzey ışıkları nerede?
Beşiktaş'la kıyaslanamayacak kadar zayıf bir takım karşısında bile çok zorlanan Norveçli teknik adam gelecek için hiç ışık vermiyor.

MURAD TAMER -Beşiktaş’ta sezon başlamadan gelecek için umutlar neredeyse tükendi. Sebebi ise ortaya konan futbol. Siyah beyazlıların, UEFA Konferans Ligi elemesinde St. Patrick’s’le oynanan rövanş maçında bütün defoları  ortaya çıktı. Amatör takım seviyesindeki rakip karşısında 2-0 geriye düşen, ilk yarıda pozisyona giremeyen, her hattıyla dökülen siyah beyazlılar, Demir Ege’nin karambolden attığı gol sayesinde geri dönüşü başlatabildi. 

Beşiktaş hocası Solskjaer'in 10 maddelik sınıfta kalma karnesi! Kuzey ışıkları nerede? - 1. Resim

SABIR NEREYE KADAR?

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bu tablonun tek sorumlusu olarak gösteriliyor. Norveçli teknik adam daha ligde ilk maçına bile çıkmadan kredisini tüketmiş durumda. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sabır vurgusu yapmıştı ancak ortaya konan kötü futbol ve Norveçli teknik adamın hiçbir konuda ışık vermemesi bardağı taşırmış durumda. İlk puan kaybında bile Solskjaer’le yolların ayrılması gündemde.

  1. Takıma coşkulu, seyri keyifli hücum futbolu oynatmıyor.
  2. Geçiş hücumunda vasat, set hücumunda ise çok kötü.
  3. Top rakipteyken seyreden, pres yapmayan bir kurgusu var.
  4. Hız, tempo, enerji ve fizik gücü eksikliğine çare bulamadı.
  5. Saha içi organizasyonu zayıf, takımın oyun planı belirsiz.
  6. Kapanan takımlar karşısında rakip savunmayı çözemiyor.
  7. Performansını artırdığı isim yok. Rafa Silva bile geriledi.
  8. Duran topları savunma eksikliğini gideremedi, daha da arttı.
  9. Takım üzerinde otorite sağlayamadı. Ciddiyetsizlik artıyor.
  10. Şu ana kadar takıma kattığı ekstra hiçbir özellik yok.
