Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında St. Patrick’s ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmada genç golcü Mustafa Hekimoğlu, sakatlanarak oyundan çıktı. İkinci yarı Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Mustafa Hekimoğlu, sadece 3 dakika görev aldı.

Beşiktaş, forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.

SOL ÜST ADELEDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."