Sadece 3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı genç forvetin dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın St Patrick's'i konuk ettiği UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında sonradan oyuna giren Mustafa Hekimoğlu, sadece 3 dakika sahada kalabildi. 18 yaşındaki futbolcunun, yeşil sahalardan ne kadar uzak kalacağı ortaya çıktı.
Beşiktaş - St Patrick's maçında 64'üncü dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Mustafa Hekimoğlu, sadece 3 dakika sahada kaldı. 67'üncü dakikada sakatlık geçiren genç futbolcu, karşılaşmaya devam edemedi ve zorunlu oyuncu değişikliğine gidildi.
YAKLAŞIK BİR AY YOK
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Mustafa Hekimoğlu, sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık sakatlığı nedeniyle en az yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
