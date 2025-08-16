Sadece 3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı genç forvetin dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş - St Patrick's maçında 64'üncü dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Mustafa Hekimoğlu, sadece 3 dakika sahada kaldı. 67'üncü dakikada sakatlık geçiren genç futbolcu, karşılaşmaya devam edemedi ve zorunlu oyuncu değişikliğine gidildi.

YAKLAŞIK BİR AY YOK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Mustafa Hekimoğlu, sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık sakatlığı nedeniyle en az yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.