Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sadece 3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı genç forvetin dönüş tarihi belli oldu

Sadece 3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı genç forvetin dönüş tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sadece 3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı genç forvetin dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, Türkiye, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın St Patrick's'i konuk ettiği UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında sonradan oyuna giren Mustafa Hekimoğlu, sadece 3 dakika sahada kalabildi. 18 yaşındaki futbolcunun, yeşil sahalardan ne kadar uzak kalacağı ortaya çıktı.

Beşiktaş - St Patrick's maçında 64'üncü dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Mustafa Hekimoğlu, sadece 3 dakika sahada kaldı. 67'üncü dakikada sakatlık geçiren genç futbolcu, karşılaşmaya devam edemedi ve zorunlu oyuncu değişikliğine gidildi.

Sadece 3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı genç forvetin dönüş tarihi belli oldu - 1. Resim

YAKLAŞIK BİR AY YOK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Mustafa Hekimoğlu, sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık sakatlığı nedeniyle en az yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'un göbeğinde 8 ev soydular! Yöntemleri de rahatlıkları da pes dedirttiŞinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ederson sözleri gündem olmuştu! Galatasaray ilk resmi teklifi yaptı: İşte Manchester City'nin cevabı... - SporG.Saray ilk resmi teklifi yaptı: City'nin cevabı...Liverpool'a 18'lik stoper! "Uzun süreli sözleşmeye imzaladı" - SporLiverpool'a 18'lik stoper! "Uzun süreli sözleşmeye imzaladı"Fabregas'ın Morata açıklaması olay oldu: Arkadaşım değil! - SporFabregas'ın Morata açıklaması olay oldu: Arkadaşım değil!Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu! "Anlaşmamız şartlıydı" dedi, yeni teklifi duyurdu - SporAli Koç günler sonra Kerem sessizliğini bozduFenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik var - SporF.Bahçe'nin Göztepe maçı kadrosu açıklandı: Tam 7 eksik varRıdvan Dilmen "kesin" dedi! Galatasaray için dikkat çeken Şampiyonlar Ligi tahmini - SporG.Saray için flaş Şampiyonlar Ligi tahmini
Sonraki Haber Yükleniyor...