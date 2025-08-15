Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Taylan Bulut imza atmak için geldi

Beşiktaş, sağ bek ihtiyacı için Schalke'nin genç yeteneği Taylan Bulut ile anlaştı. 19 yaşındaki oyuncu imza atmak için İstanbul'a geldi.

Jurasek, Abraham, Ndidi, ve Orkun Uçar transferleriyle ses getiren Beşiktaş transfer bombasını patlatmaya devam ediyor. Beşiktaş, sezonun 5. transferi için Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut ile anlaştı. Genç oyuncu İstanbul'a iniş yaptı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen genç oyuncuyu Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç karşıladı.

TARAFTAR COŞKUYLA KARŞILADI

Taylan Bulut, havalimanında kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra araçla alandan ayrıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN 5 YILA İMZAYI ATACAK

19 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Siyah-beyazlılar, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS BEDELİ 6 MİLYON

Beşiktaş, bu transfer için Schalke'ye 6 milyon euro ödeyecek. 1.88 boyundaki Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sağ bekin yanı sıra stoper bölgesinde de zaman zaman görev yapan genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

